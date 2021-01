Joe Biden promet d’aider en priorité les entreprises tenues par des noirs, des latinos et des femmes

Joe Biden a détaillé son plan d’aide aux petites entreprises, en difficulté en raison de la crise sanitaire, donnant notamment la priorité à celles détenues par des noirs, des asiatiques, des latinos, des amérindiens et des femmes.

Dans une vidéo publiée ce 10 janvier sur Twitter, le futur président américain Joe Biden a fait part de l’une de ses priorités pour relancer l’économie, durement touchée en raison de la crise provoquée par le Covid-19.

Le démocrate compte fixer des priorités bien ciblées dans cette optique : «Notre priorité sera les petites entreprises appartenant à des noirs, des latino-américains, des asiatiques et des amérindiens, des entreprises appartenant à des femmes, et enfin un accès égal aux ressources nécessaires pour rouvrir et reconstruire.»

« Our priority will be Black, Latino, Asian, and Native American owned small businesses, women-owned businesses, and finally having equal access to resources needed to reopen and rebuild. » — President-elect Biden pic.twitter.com/pIyDuhf5pH — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 10, 2021

« Notre priorité ira vers les petites entreprises détenues par des Noirs, des Latino-Américains, des Asiatiques et des Indiens, les entreprises détenues par des femmes et enfin un accès égal aux ressources nécessaires pour rouvrir et reconstruire. »