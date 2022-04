Kadyrov : Si Kiev ne vient pas chez nous, c’est nous qui irons… Nous sommes des invités inattendus

Le président tchétchène, Ramzan Kadyrov, a félicité l’armée russe pour son « travail dans l’accomplissement de ses devoirs en Ukraine ».

« Nos hommes ont fait du bon travail aujourd’hui sur tous les fronts, en libérant des villages et des quartiers. Je crois que dans quelques jours, nous prendrons complètement le contrôle des positions principales. Et ensuite nous irons vers Kiev », a-t-il déclaré dans un message vidéo posté sur les réseaux sociaux.

« Si Kiev ne vient pas chez nous, c’est nous qui irons en tant qu’invités inattendus », a-t-il ajouté.

Kadyrov a appelé les forces de sécurité ukrainiennes à « coopérer avec les forces russes pour éliminer les nazis, le groupe Bandera et les extrémistes, faute de quoi elles seront tenues pour responsables pour leur refus de coopération ».

Et d’expliquer : « Kiev, je vous assure, si vous ne venez pas vous-même et ne remplissez pas toutes les exigences du président russe Vladimir Poutine, il n’y aura pas de pitié… Il n’y aura ni gouvernement, ni Zelensky… L’Europe et les États-Unis ne vous sauveront pas parce que vous êtes des criminels ».

Kadyrov a en outre déclaré sur son compte Twitter que : « 11 000 nouveaux volontaires tchétchènes rejoindront leurs frères pour accomplir leur mission en Ukraine. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas remporté la victoire complète et fait de l’Ukraine un pays libre qui n’est pas soumis aux Américains et aux Européens ».

Le 3 mars, le président tchétchène Ramzan Kadyrov a annoncé que « les forces tchétchènes ont pris le contrôle d’une grande base militaire en Ukraine et ont vaincu un bataillon de nationalistes extrémistes ukrainiens ».

« Les forces spéciales tchétchènes sous le commandement de Hussein Majidov continuent de remporter des succès dans les opérations offensives contre les groupes extrémistes », a-t-il encore dit.

source : Al Manar