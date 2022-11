Karine Lacombe reconnue coupable de diffamation envers le Pr Raoult, mais… relaxée pour avoir menti de bonne foi

En juillet 2020, Karine Lacombe, était au micro d’Europe 1 et réagissait aux propos tenus par le directeur de la fondation institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHU) devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la gestion par le gouvernement de la crise du Covid. Le Pr Raoult y rappelait que le taux de mortalité en réanimation à Marseille était inférieur au taux de mortalité dans les services parisiens. Karine Lacombe avait alors rétorqué : « Bien sûr donc vous savez qu’il a des actions en justice pour mensonges devant la commission parlementaire qui sont en cours. »

Le Pr Raoult, ne voulant pas en rester là, avait porté plainte pour diffamation, rappelant qu’il n’y avait « jamais eu de plainte » pour faux témoignage. « Je considère que c’est grave d’être accusé de faux témoignage devant l’Assemblée nationale, alors que je respecte ce pays […] on peut me traiter de fou, etc., mais quand j’ai entendu que cette fausse information a été colportée, je me suis dit qu’il fallait arrêter ça », a martelé Didier Raoult à la barre.

Le 22 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Marseille reconnaît que les propos de Karine Lacombe « portent atteinte à l’honneur et à la considération de M. Raoult » mais qu’elle « bénéficie de l’excuse de bonne foi qui l’empêche d’être condamnée ».

L’avocat de Didier Raoult, Me Brice Grazzini, fera appel.