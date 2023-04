Kennedy : « Nous avons dépensé 8000 milliards de dollars et tué plus d’Irakiens pour rien »

par Faouzi Oki

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères dans son twitter a qualifié les États-Unis de parrain de Daech après que le nouveau candidat à la course présidentielle américaine de 2024, Robert F. Kennedy Jr. a reconfirmé le fait en annonçant sa candidature.

« Ceux qui ont délibérément fermé les yeux sur la vérité devraient écouter ce que Robert F. Kennedy Jr. a dit à propos de Daech », a déclaré le vendredi 21 avril 2023 Nasser Kanaani dans un post sur son compte Twitter. « Il n’y avait aucun doute que les États-Unis sont le créateur de Daech, mais pour ceux qui ont délibérément fermé les yeux sur la vérité, la déclaration de Robert F. Kennedy, le neveu de John F. Kennedy disant « Nous l’avons créé » en réaffirmant le fait que le régime américain est le parrain de Daech », a écrit Kanaani. « Maintenant qu’une partie des faits liés à la nature, agressive et mensongère de la politique étrangère du régime américain est révélée par Robert F. Kennedy, candidat à la présidentielle US, la véracité des propos du Leader de la Révolution islamique devient de plus en plus claire, selon lesquels la défense par les États-Unis des droits de l’homme en faveur des nations et des opprimés du monde nous fait pleurer. Pour l’humanité, il n’y a pas de plus grande tragédie que le fait que des concepts et des valeurs humaines soient instrumentalisés par ces méchants politiciens », a souligné Kanaani.

Kennedy révèle le désastre de la politique américaine à l’étranger

Lors du lancement de sa campagne pour lancer sa candidature à la présidentielle de 2024 à Boston récemment Kennedy s’en est pris à la politique étrangère des États-Unis et au rôle de la CIA dans son élaboration, l’agence d’espionnage américaine. Kennedy est le premier candidat du parti démocrate au pouvoir à défier un autre membre du parti et le président américain de 80 ans, Joe Biden, qui a déclaré son intention de se représenter en 2024.

« Quand mon oncle est entré en fonction, deux mois plus tard, il combattait son appareil de renseignement et son armée », a-t-il déclaré. Il a souligné le rôle clé de la CIA dans l’invasion militaire de l’Irak, en disant : « Et donc les néoconservateurs et la CIA ont dû aller en Irak et faire un changement de régime. Nous avons dépensé 8 000 milliards de dollars et qu’avons-nous obtenu pour cela ? Rien… L’Irak est maintenant bien plus mal qu’il ne l’était lorsque nous y sommes allés. Nous avons tué plus d’Irakiens que Saddam Hussein ne l’a jamais fait .ce sont les États-Unis qui ont créé Daech et fait monter deux millions de réfugiés en Europe ». Kennedy a ajouté : « J’ai beaucoup de choses à dire. Ils n’auraient pas dû me faire taire aussi longtemps 18 ans parce que maintenant je vais vraiment me lâcher sur eux pendant les 18 prochains mois. Ils vont beaucoup entendre parler de moi ! »

En août 2016, Donald Trump, alors candidat républicain à la présidence, a également déclaré que Daech honorait le président américain de l’époque, Barack Obama, en le qualifiant de fondateur de Daech. « Je dirais que la co-fondatrice serait Crooked Hillary Clinton », s’est-il empressé d’ajouter, critiquant le retrait des forces américaines d’Irak, qui selon lui, laissait derrière lui un vide à combler pour les terroristes de Daech.

Les États-Unis ont envahi l’Irak en 2003 sous le faux prétexte que le pays possédait des armes de destruction massive (ADM). L’invasion a marqué le déclenchement de la machine de guerre américaine contre l’Irak et l’ensemble de la région de l’Asie de l’Ouest. Quelques années plus tard, ils ont ensuite envahi la Syrie sous prétexte de combattre les terroristes de Daech. Daech a lancé une campagne de terreur brutale en 2014, envahissant de vastes étendues de l’Irak puis des terres en Syrie. L’Irak a déclaré la victoire sur le groupe terroriste en décembre 2017 à l’issue d’une campagne militaire antiterroriste de trois ans dans laquelle les Unités de mobilisation populaire PMU en anglais, connu en arabe sous le nom de Hachd al-Chaabi assisté de conseillers militaires iraniens ont joué un rôle majeur.

Pourtant, les terroristes continuent de mener des attaques à travers l’Irak et la Syrie alors qu’ils ont été de plus en plus actifs en Afghanistan au cours des deux dernières années, depuis le retrait humiliant des forces américaines du pays déchiré par la guerre. Zamir Kabulov haut diplomate russe a déclaré, le vendredi 20 janvier, 2023 que Washington cherchait à se venger de sa défaite honteuse en Afghanistan et visait à soutenir secrètement le groupe terroriste Daech pour causer plus de dégâts dans ce pays d’Asie du Sud. « Oui, il y a de telles données, les autorités américaines ne le font pas pour le bien, mais pour le mal, car elles veulent vraiment venger leur honteuse défaite militaro-politique en Afghanistan », a-t-il déclaré à un radiodiffuseur russe. « Et en représailles, ils font tout pour que la paix ne s’installe pas dans ce pays qui souffre depuis longtemps, mais pire encore, en plus des contacts avec l’opposition armée en Afghanistan, les Anglo-Saxons soutiennent secrètement Daech ». Les talibans ont fait un retour fracassant en août 2022 après avoir renversé l’administration soutenue par les États-Unis à Kaboul. L’année dernière, les sanctions américaines et le gel des avoirs afghans ont engendré l’une des pires catastrophes humaines en Afghanistan. Les États-Unis ont envahi l’Afghanistan en octobre 2001 à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Pourtant, aucun ressortissant afghan n’était impliqué dans les attaques. Depuis, des centaines de milliers d’Afghans sont morts. La guerre a été menée au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais près de deux décennies de présence militaire de Washington se sont terminées par un retrait précipité et n’ont laissé que destruction et insécurité.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré disposer de preuves solides relatives à la coopération des États-Unis avec Daech. Une série d’attentats terroristes meurtriers a secoué l’Afghanistan ces derniers mois, provoquant des vagues de peur et de panique dans tout le pays et défiant les dirigeants de Kaboul plus d’un an après le retrait des forces alliées dirigées par les États-Unis. La plupart de ces attaques ont été revendiquées par Daech qui est de retour soutenue par des états occidentaux. Les puissances étrangères voient un nouvel allié en Daech pour faire avancer leurs agendas dans quelques pays du globe. Le président de la République islamique d’Iran, Ebrahim Raïssi, a récemment souligné ce fait en tenant les services d’espionnage occidentaux responsables de la violence en Afghanistan. A-t-on fait savoir dans certains canaux d’information.

Source : reseauinternational