Selon les médias d’État chinois cités par le South China Morning Post, la virologue principal du PCC, Shi Zhengli, de l’Institut de virologie de Wuhan – également connu sous le nom de « Batwoman » – affirme que le virus continuera à muter et que nous devons nous préparer à coexister avec lui.

« Le nombre de cas d’infection étant devenu trop important, cela a donné au nouveau coronavirus davantage d’occasions de muter et de se développer. De nouvelles variantes continueront d’apparaître », a déclaré Shi.

Outre l’intérêt évident d’entendre la « Bat Lady™ de Wuhan » s’exprimer sur les souches émergentes du virus dont elle est spécialiste, on notera qu’elle n’évoque pas la question de savoir si les nouvelles souches sont plus ou moins mortelles.

Par exemple, rien ne prouve que la souche Delta, bien beaucoup plus virulente que la souche originale Alpha de Covid-19, soit plus mortelle.

« Rien ne prouve qu’elle soit plus mortelle », a déclaré le Dr Larry Corey, qui coordonne toutes les recherches sur le vaccin COVID-19 aux États-Unis (via King5). « Il existe des preuves qu’elle est plus infectieuse et plus contagieuse pour les autres, c’est-à-dire qu’elle est plus transmissible. Mais est-ce réellement plus grave ? Il n’y a vraiment pas de bonnes preuves tangibles à ce sujet. »

« Devenir plus transmissible et moins mortel est absolument ce qu’il y a de mieux pour l’agent pathogène », a déclaré Troy Day, professeur de mathématiques et de biologie à l’Université Queen’s au Canada, qui a étudié comment les maladies infectieuses – y compris les coronavirus – évoluent (via AP).

Cela dit, il arrive que les virus évoluent pour devenir plus mortels.

« Dans de nombreux cas, il n’est jamais possible d’être à la fois plus transmissible et moins mortel », a ajouté M. Day, notant qu’il existe des cas documentés de virus animaux qui ont évolué pour devenir plus mortels au fil du temps.

Parmi les exemples de virus devenus plus mortels au fil du temps, citons ceux qui ont développé des variantes résistantes aux médicaments et les virus animaux tels que la grippe aviaire, qui étaient initialement inoffensifs pour l’homme mais ont ensuite muté pour devenir capables de tuer, selon le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Center for Health Security de l’université Johns Hopkins.

« Les virus de la grippe ont développé une résistance à certains antiviraux qui les rendent plus difficiles à traiter, et donc plus mortels », a déclaré le Dr Adalja, notant que cela s’est produit avec le VIH et certaines souches de l’hépatite C.

Source : zerohedge

Traduction : lesmoutonsrebelles