La cabale mondialiste promeut un régime à base d’insectes — et de cannibalisme

Le Forum économique mondial envisage un système alimentaire qui ne comprendrait pas d’aliments d’origine animale et qui ne nécessiterait pas une grande superficie de terrain. En fait, depuis plusieurs années, le FEM [Forum Économique Mondial] défend l’idée que nous devrions nous habituer à manger des insectes et à boire des eaux usées récupérées. Les deux sont en train de se déployer.

Dans un article paru en juillet 2022, le New York Times a porté les projections dystopiques du FEM à un tout autre niveau, en annonçant que l’heure est venue d’envisager le cannibalisme.

Interprétation : Le FEM et ses alliés prévoient des pénuries alimentaires qui, dans certaines régions, pourraient dégénérer en famine, et ils veulent que vous sachiez que lorsque ce moment viendra, vous pourrez manger votre voisin.

En plus d’une récente vague de livres et d’émissions de télévision qui glorifient le cannibalisme, il existe un « art » du steak humain cultivé en laboratoire et de la viande végétalienne conçue pour avoir le goût de la chair humaine. En 2019, un professeur suédois a également défendu le cannibalisme comme une alternative plus durable à la consommation d’insectes.

Une grande partie de l’« inspiration » supposée derrière la promotion des régimes alimentaires non naturels proviendrait d’un désir de sauver la planète. Bien que cela soit admirable, il est important de réaliser que le programme « vert » — tel qu’il est actuellement promu — n’est rien d’autre qu’une tactique de peur pour amener les gens à accepter des conditions de vie qui seraient autrement inacceptables, comme manger des insectes, boire de l’eau d’égout récupérée et même, apparemment, le cannibalisme…

[Ndlr : l’eau courante ou dite « du robinet » est déjà de l’eau d’égout récupérée.]

À maintes reprises, le Forum économique mondial (FEM) et ses collaborateurs mondiaux ont « prédit » l’avenir avec une précision étonnante, parfois des années à l’avance, puis, lorsque les prédictions se réalisent, ils font comme s’ils n’y étaient pour rien.

Il est bon de rappeler que le fondateur du FEM, Klaus Schwab, lors de la réunion de mai 2022 à Davos, a clairement déclaré que l’avenir n’arrive pas tout seul, il est « CONSTRUIT — par nous », se référant à lui-même et aux autres participants dans la salle. Ainsi, ne vous y trompez pas, ils croient vraiment qu’ils ont le droit de décider du destin du monde, et que vous et moi n’avons pas voix au chapitre.

Ce destin a été officiellement annoncé en juin 2020 sous la bannière de la « Grande Réinitialisation », par Schwab lui-même.1 Ce projet de « reconstruire en mieux » [« Build Back Better » ou « BBB » en anglais] implique la réorganisation et la restructuration complètes de toutes les composantes de la société, y compris la finance, l’industrie, l’éducation, les « contrats sociaux », le secteur énergétique et le système alimentaire.

En ce qui concerne le système alimentaire, le FEM envisage un système alimentaire qui n’inclurait pas d’aliments d’origine animale et ne nécessiterait pas une grande superficie de terre. En fait, depuis plusieurs années, le FEM défend l’idée que nous devrions nous habituer à manger des insectes2,3,4 et à boire des eaux usées récupérées. Pour ne citer qu’un exemple, à la mi-octobre 2018, le FEM a publié sur Twitter :5.

« Bonne bouffe : pourquoi nous pourrions bientôt manger des insectes ».

Insectes, eaux usées et cannibalisme — Les plans de la cabale pour vous

Les nombreuses prédictions du FEM se transforment maintenant rapidement en réalité, et ses programmes égoïstes sont, bien sûr, salués comme brillants et nécessaires par ses alliés médiatiques. Par exemple, en février 2021, le magazine Time6 a insisté sur le fait que nous devrions vraiment manger plus d’insectes pour sauver la planète, et en mai 2021, Bloomberg a annoncé que « L’avenir de l’eau est dans les eaux usées recyclées, et nous allons tous les boire »7.

En effet, la Californie a déjà entamé sa transition des toilettes au robinet.8 Le 23 juillet 2022, le New York Times9,10 a ensuite porté les projections dystopiques du FEM à un tout autre niveau, en annonçant que le temps d’envisager le cannibalisme est maintenant venu :

« Une image est venue à Chelsea G. Summers : un petit ami, accidentellement et volontairement renversé par une voiture, un travail rapide avec un tire-bouchon et son foie servi à la toscane, sur des toasts. C’est ce fruit de son imagination tordue qui a incité Mme Summers à écrire son roman “Une certaine faim”, qui raconte l’histoire d’une critique de restaurant ayant un penchant pour la chair humaine (masculine). Il s’avère que le cannibalisme a un temps et un lieu. Dans les pages de certains livres récents à vous retourner l’estomac, et sur les écrans de télévision et de cinéma, Mme Summers et d’autres suggèrent que ce temps est venu… Pouvez-vous le supporter ? »

L’écrivain du NYT, Alex Beggs — qui écrit également pour le magazine culinaire Bon Appétit — poursuit en énumérant plusieurs émissions de télévision et films récents présentant le cannibalisme sous un jour romantique. Comment laver le cerveau des gens, en particulier des jeunes, pour qu’ils acceptent l’inacceptable, si ce n’est en le glorifiant par la magie de la télévision ? Et ça marche. Un forum Reddit consacré à la série « Yellowjackets » de Showtime compte 51 000 membres.

« La tension de la série réside dans le fait que vous savez que le cannibalisme va arriver, mais quand ? Et pourquoi ? » écrit Beggs. La série reflète sans doute une tension que les élitistes du monde entier souhaitent voir émerger dans la vie réelle.

« Mais de quoi parlez-vous ? », me direz-vous. Permettez-moi d’être direct et de ne pas tourner autour du pot : le FEM et ses alliés fabriquent des pénuries alimentaires qui, dans certaines régions, peuvent évoluer vers une véritable famine, et ils veulent que vous sachiez que lorsque ce moment viendra, vous pourrez manger votre voisin.

Vous sauverez la planète, et vous-même. Le cannibalisme est une « victoire » pour le monde, alors ne soyez pas dégoûté. Vous pourriez même y prendre plaisir, et il n’y a pas besoin d’être rongé par une culpabilité inutile. Vous êtes toujours une bonne personne.

Tel est le message subliminal diffusé par ces articles, livres et émissions de télévision qui normalisent le cannibalisme, et ce n’est pas un hasard. Dois-je vous rappeler que la directrice adjointe de la rédaction du NYT, Rebecca Blumenstein, est membre du FEM ?11 Elle sait ce qui l’attend.

Et puis, bien sûr, il y a les vérificateurs de faits qui insistent sur le fait que le NYT « n’a pas publié un article qui normalise le cannibalisme »12, ce qui est en fait la preuve qu’il l’a fait. Ceux d’entre nous qui l’ont lu n’ont pas mal compris son objectif non déclaré. Le New York Times a également rendu des hommages élogieux à Marina Abramovic, dont l’« art » comporte des références graphiques au cannibalisme13.

Steak humain cultivé en laboratoire

En plus des livres et des émissions de télévision qui glorifient le cannibalisme, il y a le steak humain cultivé en laboratoire et la viande végétalienne conçue pour avoir le goût de la viande humaine. Pour commencer, en décembre 2020, un steak cultivé à partir de cellules humaines a été présenté comme une œuvre d’art au Design Museum de Londres, au Royaume-Uni14.

Le créateur du « steak Ouroboros » — une référence à l’ancien symbole alchimique du serpent qui dévore sa queue et renaît de lui-même — a déclaré que l’installation était une critique de l’industrie de la viande et qu’elle résultait d’une année passée à « imaginer comment le changement climatique pourrait avoir un impact sur l’avenir de la consommation alimentaire »15.

Il aurait été contrarié par le fait que « l’attention s’est rapidement focalisée sur les accusations selon lesquelles nous encouragions le cannibalisme ». À l’époque, le New York Times rapportait :16

« “Ouroboros Steak” examine l’auto-cannibalisme, mais n’en fait pas la promotion, comme une prise satirique sur la demande croissante de produits carnés dans le monde, dont les scientifiques ont averti qu’elle contribuerait probablement aux émissions de carbone et à la réduction de la biodiversité. Les concepteurs espéraient que le fait de choquer le public avec cette suggestion déclencherait un examen de la responsabilité environnementale et de l’industrie de la viande propre, qui s’est présentée comme produisant de la nourriture « sans tuer », bien que la plupart des entreprises dépendent fortement du sérum bovin fœtal récolté lors de l’abattage des vaches enceintes pour la culture de cellules. »

Bien que les concepteurs aient pu avoir des intentions pures, le résultat final est toujours quelque chose qui profite à l’agenda dépravé de l’élite mondiale. Il convient également de noter que le bétail – élevé de manière régénératrice et non dans des exploitations d’alimentation animale concentrées (CAFO) – a en fait un impact très positif sur le climat.

Essaient-ils de normaliser le cannibalisme ? Absolument !

Poussant l’idée du steak humain un peu plus loin, une société appelée BiteLabs prétend vendre du salami artisanal fabriqué à partir de chair de célébrité cultivée en laboratoire.17 Selon leur site web, ils ont l’intention de collecter des échantillons de biopsie de célébrités, d’isoler les cellules musculaires, puis de cultiver la viande de célébrité en utilisant un bioréacteur exclusif.

La viande cultivée en laboratoire est ensuite salée, séchée, vieillie et épicée selon la tradition italienne. On ne sait pas encore si des célébrités ont signé pour devenir des salamis, mais l’entreprise semble bien réelle. Le magazine Grub Street de New York a écrit un article sur la startup en 2014.18 IFL Science19 a suivi en janvier 2022, notant qu’« il est parfaitement possible » de créer du salami à partir de viande de célébrité clonée.

Parmi les autres exemples d’un effort continu pour normaliser le cannibalisme, citons un article de 2018 traitant des avantages du plasma sanguin des adolescents20, censé avoir des effets rajeunissants. Une commande de 2,5 litres coûterait environ 8 000 dollars à l’époque. Dans le cadre d’une programmation prédictive, le film « Soylent Green », dans lequel le protagoniste se rend compte que la nourriture distribuée par le gouvernement est fabriquée à partir d’humains, a été tourné en 2022.21 Et puis, il y a Katy Perry (ci-dessous).

Un burger végétalien au goût de chair humaine

Poursuivant le défilé des tendances à normaliser le cannibalisme, en juin 2022, un hamburger végétalien censé « avoir le goût de la viande humaine » a remporté un prix d’argent au festival annuel de la créativité de Cannes Lions.22,23 Le burger à la viande humaine, composé de soja, de champignons, de protéines de blé, de graisses végétales et d’un mélange d’épices secret, a fait ses débuts lors d’un festival d’Halloween à Stockholm, en Suède, en 2021.