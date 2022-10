La Chine interrompt ses ventes de gaz naturel liquéfié (GNL) à l’Europe

Selon The Economic Times – La Chine a demandé à ses importateurs publics de gaz de cesser de revendre du gaz naturel liquéfié (GNL) à des acheteurs en Europe et en Asie, alors qu’elle cherche à assurer son propre approvisionnement pour la saison hivernale, a rapporté Bloomberg News lundi.

La Commission nationale chinoise du développement et de la réforme a demandé à PetroChina Co, Sinopec et Cnooc Ltd de conserver les cargaisons hivernales pour un usage domestique, selon le rapport, citant des personnes proches du dossier.

China tells state-owned gas importers to stop reselling LNG to buyers in Europe and Asia in order to ensure its own winter supply 🇨🇳🚨

🚢 Importers had been reselling LNG amid weak demand and prices at home

🇪🇺 This could threaten supply going to Europehttps://t.co/Z2ULreDsDR

— Stephen Stapczynski (@SStapczynski) October 17, 2022