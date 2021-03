La Chine utilise la « technologie de reconnaissance des émotions » comme outil surveillance

La Chine a intensifié la surveillance connue sous le nom de « technologie de reconnaissance des émotions » afin de surveiller les sentiments des gens et de les aider à faire respecter la loi.

La technologie de reconnaissance des émotions suit des caractéristiques telles que les mouvements des muscles du visage, le tonus vocal et les mouvements du corps afin de déduire les sentiments d’une personne, a rapporté le quotidien public Global Times.

« La reconnaissance des émotions est sans aucun doute la direction du développement technologique futur de l’humanité », a déclaré Ma Qingguo, qui dirige l’Académie de neuroéconomie et de neuro-gestion de l’Université de Ningbo, à la sortie.

La technologie de reconnaissance des émotions est précise à 95 %

Certains experts chinois se vantent que la nouvelle technologie est précise à 95 % pour détecter les émotions des gens.

Cet outil de pointe est de plus en plus utilisé dans divers domaines, dont la santé, la lutte contre le terrorisme et la sécurité urbaine.

Par exemple, le système d’intelligence artificielle peut surveiller les conducteurs des voitures qui passent dans un carrefour.

Les agents de sécurité peuvent alors arrêter un véhicule dans lequel les passagers semblent nerveux pour y rechercher de la drogue, selon le rapport.

Chen Wei – qui est directeur général de Taigusys, une société spécialisée dans cette technologie – a déclaré que cet outil a également la capacité de prédire les comportements dangereux des prisonniers, des élèves à problèmes dans les écoles et des personnes âgées souffrant de démence dans les maisons de retraite, a rapporté le Guardian.

« Les gens ordinaires ici en Chine ne sont pas heureux de cette technologie, mais ils n’ont pas le choix », a déclaré M. Chen.

M. Chen a déclaré que des systèmes Taigusys ont déjà été installés dans environ 300 prisons, centres de détention et établissements pénitentiaires dans tout le pays, connectant 60 000 caméras.

Il a déclaré que la seule existence de ces systèmes a un impact sur le comportement des prisonniers.

« Parce qu’ils savent ce que le système fait, ils n’essaieront pas consciemment de violer certaines règles », a-t-il dit.

Source : Nypost / Traduction : Les Moutons Rebelles