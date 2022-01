La colère du Dr Gérald Kierzek sur TF1: « Le port du masque dès 6 ans est une mesure honteuse, inutile, culpabilisante et délétère »

in

Dans le viseur du Conseil national de l’Ordre des médecins, Didier Raoult a présenté sur Twitter ses vœux à l’occasion du Nouvel An, se montrant combatif « pour faire face à la fois aux surprises de la nature et aux erreurs de ceux qui sont censés gérer les crises ». « Bonne année à vous tous ». Didier Raoult […] More