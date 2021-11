La défense de Raoult face à l’Ordre des médecins : « On fait le procès de la réussite »

Simple avertissement, suspension temporaire, ou pire, radiation ? Poursuivi pour des infractions possibles au code de déontologie médicale – dont sa promotion du traitement contre le Covid-19 à base d’hydroxychloroquine et le manquement à son devoir de confraternité envers d’autres médecins – le Pr Didier Raoult faisait face à l’Ordre des médecins ce vendredi [5 novembre 2021], une épée de Damoclès au-dessus de la tête.

[…]

À propos du Covid-19, à l’inverse, la « communication générale » de l’IHU et de son directeur a permis notamment de mettre en évidence l’intérêt de recourir à « des tests massifs de patients » ou d’identifier « la problématique des cycles » du virus pour mieux gérer la crise sanitaire en France, a plaidé Me Di Vizio.

« On fait le procès de la réussite », s’est lui-même défendu le professeur marseillais de 69 ans, debout, pull vert et chemise à carreaux. « Ce sont les médecins qui se plaignent de nous, pas les patients » a aussi rétorqué Didier Raoult, assurant avoir reçu « plus de 600 000 patients » au sein de l’IHU durant la crise sanitaire,« sans aucune plainte ».