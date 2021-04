La directrice de l’agence danoise du médicament s’effondre devant les caméras alors qu’elle parle de l’arrêt d’AstraZeneca

Hier après-midi, le Danemark devenait le premier pays européen à renoncer au vaccin AstraZeneca dans sa campagne de vaccination. Malgré les avis du régulateur européen et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) favorables à son usage, “la campagne de vaccination au Danemark continue sans le vaccin d’AstraZeneca”, a déclaré le directeur de l’Agence nationale de Santé, Søren Brostrøm, lors d’une conférence de presse.

La directrice de la pharmacovigilance à l’Agence danoise des médicaments, Tanja Lund Erichsen, était présente à ses côtés. Mais, au cours de la conférence de presse, alors qu’elle devait évoquer cet arrêt, la spécialiste a fait un malaise et a lourdement chuté, victime d’un évanouissement.

ICYMI – The head of #Denmark‘s medicines agency, Tanja Erichsen, collapsed during the press conference announcing the #AstraZeneca discontinuation.pic.twitter.com/gwG6roCiAa

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 15, 2021