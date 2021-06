Alors que de nouvelles révélations sur la relation entre Bill Gates et Jeffrey Epstein ont commencé à sortir après l’annonce du divorce des Gates, les preuves solides indiquant que leur relation a commencé des décennies avant 2011 continuent d’être dissimulées par les médias – pas nécessairement pour protéger Bill mais pour protéger Microsoft.

Début mai, l’annonce du divorce de Bill et Melinda Gates après vingt-sept ans de mariage a choqué à la fois ceux qui louent et ceux qui détestent le couple de pouvoir « philanthropique ».

Moins d’une semaine après l’annonce initiale du divorce, le 7 mai, le Daily Beast a rapporté que Melinda Gates aurait été « profondément troublée » par la relation de Bill Gates avec le trafiquant sexuel d’enfants et agent des services de renseignement Jeffrey Epstein. Le rapport suggère que Melinda a été une raison majeure de la décision de son mari de prendre ses distances avec Epstein vers 2014, en raison de son malaise avec Epstein après qu’ils l’aient tous deux rencontré en 2013. Cette rencontre, qui n’avait pas été rapportée auparavant, avait eu lieu au manoir d’Epstein dans l’Upper East Side de New York.

Le Daily Beast a également révélé que les détails du divorce des Gates avaient été décidés plusieurs semaines avant l’annonce officielle. Puis, le 9 mai, le Wall Street Journal a publié un rapport suggérant que les plans de divorce remontaient encore plus loin, Melinda ayant consulté des avocats spécialisés dans le divorce en 2019. Cette consultation aurait eu lieu après que les détails de la relation de Bill Gates avec Jeffrey Epstein aient attiré l’attention des médias grand public, notamment du New York Times.

Si les principaux médias s’accordent apparemment sur le fait que Jeffrey Epstein a probablement joué un rôle dans la séparation annoncée récemment par Bill Gates, ces mêmes médias refusent de parler de l’étendue réelle de la relation entre Bill Gates et Jeffrey Epstein. En effet, le récit dominant soutient que les liens entre Gates et Epstein ont commencé en 2011, malgré les preuves indiquant que leur relation a commencé des décennies plus tôt.

Ce refus général de rendre compte honnêtement des liens entre Gates et Epstein est probablement dû au rôle surdimensionné de Gates dans l’actualité, à la fois en termes de politique de santé mondiale en relation avec le COVID-19 et en tant que promoteur et bailleur de fonds majeur de « solutions » technocratiques controversées à un grand nombre de problèmes de société. Il est toutefois plus probable que la nature de la relation entre Gates et Epstein avant 2011 soit encore plus scandaleuse que ce qui a transpiré plus tard, et qu’elle puisse avoir des implications majeures non seulement pour Gates, mais aussi pour Microsoft en tant que société et pour certains de ses anciens hauts dirigeants.

Cette dissimulation particulière fait partie d’une tendance évidente des médias grand public à ignorer l’influence évidente qu’Epstein et les membres de la famille Maxwell exerçaient – et, sans doute, continuent d’exercer – dans la Silicon Valley. En effet, les individus qui ont fondé les géants de la technologie tels que Google, LinkedIn, Facebook, Microsoft, Tesla et Amazon ont tous des liens avec Jeffrey Epstein, certains plus étroits que d’autres.

Cette enquête est adaptée de mon prochain livre « Une Nation sous Chantage », qui sortira au début de l’année prochaine et comprendra une enquête plus complète sur les liens d’Epstein avec la Silicon Valley, le monde universitaire scientifique et les agences de renseignement.

Le mystère de l’Evening Standard

En 2001, l’article le plus important jamais écrit sur Jeffrey Epstein a été publié. L’article, qui se concentrait principalement sur la relation de Ghislaine Maxwell et d’Epstein avec le Prince Andrew, a été publié le 22 janvier 2001 dans l’Evening Standard de Londres. L’article, écrit par Nigel Rosser, n’a jamais été rétracté et a été publié bien avant la première arrestation d’Epstein et le début de sa notoriété publique. Il a néanmoins été retiré depuis du site web de l’Evening Standard et ne peut plus être trouvé que sur des bases de données de journaux professionnels. J’ai mis à la disposition du public un PDF de cet article et de plusieurs autres articles épurés liés à Epstein en octobre 2019. L’article complet peut également être consulté ici : Télécharger

Les déclarations clés faites dans l’article permettent de comprendre pourquoi il a été retiré d’Internet, apparemment à la suite de la première arrestation d’Epstein en Floride. Rosser présente Epstein comme « un promoteur immobilier et financier new-yorkais immensément puissant », un clin d’œil au passé d’Epstein sur le marché immobilier new-yorkais. Plus loin dans l’article, il note qu’Epstein « a autrefois prétendu avoir travaillé pour la CIA, bien qu’il le nie aujourd’hui », l’une des nombreuses raisons probables pour lesquelles l’article a été retiré d’Internet bien avant la deuxième arrestation d’Epstein en 2019.

Une grande partie de l’article note la proximité d’Epstein et de Maxwell avec le prince Andrew et suggère que les deux exerçaient une influence considérable sur le prince, en grande partie en raison du rôle de Maxwell en tant que son « médiateur social ». L’article affirme que Maxwell « manipule » le prince et que « toute l’affaire Andrew est probablement faite pour Epstein ».

Une ligne se détache cependant comme le premier indice majeur pour démystifier la véritable origine de la relation Gates-Epstein. Peu après avoir présenté Epstein dans l’article, Rosser déclare qu’Epstein « a gagné de nombreux millions grâce à ses liens commerciaux avec des personnes comme Bill Gates, Donald Trump et le milliardaire de l’Ohio Leslie Wexner, dont il dirige le trust ».

Les relations de Wexner et de Trump avec Epstein avant 2001 sont bien connues et remontent respectivement à 1985 et 1987. Les médias grand public, cependant, continuent de rapporter que Gates et Epstein se sont rencontrés pour la première fois en 2011 et ont refusé de suivre les pistes établies par Nigel Rosser. Je suis personnellement au courant de cette rétention d’informations dans une certaine mesure, car un journaliste de la BBC m’a contacté en 2019 pour obtenir des détails sur cet article de l’Evening Standard de 2001, que j’ai fournis. À ce jour, la BBC n’a jamais fait état du contenu de cet article. Notamment, la BBC a reçu pendant des années des millions de dollars de financement de la part de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Non seulement l’article de Rosser n’a jamais été rétracté, mais ni Gates, ni Trump, ni Wexner n’ont contesté les affirmations faites dans l’article à l’époque, c’est-à-dire bien avant qu’Epstein ne devienne célèbre. En outre, étant donné que Gates est cité aux côtés de deux proches associés d’Epstein connus à l’époque – Donald Trump et Leslie Wexner – cela suggère que les liens de Gates avec Epstein avant 2001 étaient suffisamment importants pour justifier sa mention aux côtés de ces deux autres hommes.

En plus de l’article de l’Evening Standard, il existe des preuves de Maria Farmer, une victime d’Epstein qui a été employée par Epstein et Maxwell de 1995 à 1996, qu’elle se souvient avoir entendu Epstein mentionner Bill Gates d’une manière qui laissait entendre qu’ils étaient des amis proches et qui lui donnait l’impression que le cofondateur de Microsoft pourrait bientôt visiter l’une des résidences d’Epstein.

Microsoft, McKinley, et Isabel Maxwell

Au-delà de ces deux éléments de preuve essentiels, il y a aussi le fait qu’avant l’article de l’Evening Standard, Gates avait déjà un lien documenté avec une entreprise dirigée par les sœurs de Ghislaine Maxwell, dans laquelle Ghislaine avait une participation financière, ce qui peut donner un indice sur la nature des « liens commerciaux » auxquels Nigel Rosser fait allusion. En outre, la nature étrange de la relation de Gates avec Isabel Maxwell, qui a des liens avec le scandale d’espionnage du logiciel PROMIS et avec les services secrets israéliens, est documentée dans un article du Guardian datant de 2000.

Les sœurs jumelles Christine et Isabel Maxwell, ainsi que leurs maris de l’époque, ont créé le McKinley Group en janvier 1992. Christine et Isabel avaient toutes deux travaillé auparavant pour la société écran Information on Demand, utilisée par leur père Robert Maxwell pour vendre au gouvernement américain le logiciel PROMIS. Après la mort de Robert Maxwell, Christine et Isabel « voulaient faire le tour du monde et reconstruire » et ont vu dans McKinley « une chance de recréer un peu de l’héritage de leur père ».

Le McKinley Group n’était cependant pas seulement une entreprise d’Isabel, de Christine et de leurs maris, puisque Ghislaine Maxwell avait également « un intérêt substantiel » dans la société, selon un article du Sunday Times publié en novembre 2000. Ce même article note également que Ghislaine, tout au long des années 1990, a « construit discrètement un empire commercial aussi opaque que celui de son père » et qu’ »elle est secrète au point d’être paranoïaque et ses affaires sont profondément mystérieuses ». Elle choisit de se décrire « comme une « opératrice internet » durant cette période, même si « son bureau à Manhattan refuse de confirmer ne serait-ce que le nom ou la nature de son activité ».

Un autre article, paru dans The Scotsman en 2001, note séparément que Ghislaine « est extrêmement secrète sur ses affaires et se décrit comme une opératrice Internet ». Il n’est pas clair à quel point Ghislaine était réellement impliquée dans les affaires de McKinley Group. Cependant, pendant cette période, elle dirigeait une opération de chantage sexuel liée aux services de renseignements avec Jeffrey Epstein, et leurs finances se chevauchaient considérablement, comme l’ont noté les rapports de presse de l’époque et par la suite.

McKinley a créé ce qui est devenu le Magellan Internet Directory, considéré comme « le premier site à publier de longues critiques et évaluations de sites web ». L’approche du « contenu à valeur ajoutée » de Magellan a attiré plusieurs grandes entreprises, ce qui a donné lieu à des « alliances majeures » avec AT&T, Time-Warner, IBM, Netcom et le réseau Microsoft (MSN), toutes négociées par Isabel Maxwell. L’alliance majeure de Microsoft avec McKinley a eu lieu à la fin de 1995, lorsque Microsoft a annoncé que Magellan serait l’option de recherche du service MSN de la société.

La fortune de McKinley a chuté, car ses efforts pour devenir le premier moteur de recherche à entrer en bourse ont échoué, ce qui a déclenché un conflit entre Christine Maxwell et le mari d’Isabel de l’époque, et a eu pour conséquence que la société a essentiellement pris du retard sur les autres leaders du marché. En conséquence, McKinley a manqué la fenêtre pour une deuxième tentative d’introduction en bourse et a continué à prendre du retard dans l’ajout de revenus publicitaires à son modèle économique. Excite, qui a été plus tard racheté par AskJeeves, a finalement acheté McKinley Group et Magellan pour 1,2 millions d’actions d’Excite en 1996, qui était alors évalué à 18 millions de dollars. Il a été dit que c’était Isabel Maxwell qui a rendu l’affaire possible, avec le PDG d’Excite à l’époque, George Bell, affirmant qu’elle seule a sauvé leur achat de McKinley.

Malgré la fin peu glorieuse de McKinley, les jumeaux Maxwell et d’autres parties prenantes de la société, dont Ghislaine Maxwell, ont non seulement obtenu une rémunération de plusieurs millions de dollars de l’opération, mais ont également noué des liens étroits avec les flambeurs de la Silicon Valley. Il est difficile de savoir si l’argent que Ghislaine a reçu de la vente a été utilisé pour poursuivre l’opération de chantage sexuel qu’elle menait alors aux côtés de Jeffrey Epstein.

Après la vente de McKinley/Magellan, les liens manifestes de Christine et Isabel Maxwell avec les services de renseignements américains et israéliens se sont considérablement développés. Les liens d’Isabel avec Microsoft ont également persisté après la vente du groupe McKinley. Elle est devenue présidente de la société technologique israélienne CommTouch, dont le financement était lié à des individus et des groupes impliqués dans l’affaire d’espionnage nucléaire Jonathan Pollard. CommTouch, un « obscur développeur de logiciels » fondé en 1991 par d’anciens officiers de l’armée israélienne, se concentrait sur « la vente, la maintenance et l’entretien de produits logiciels clients de messagerie autonomes pour les ordinateurs centraux et personnels ». La société a spécifiquement courtisé Isabel parce qu’elle était la fille du « super-espion » israélien Robert Maxwell. Isabel avait des raisons similaires de rejoindre la société, déclarant à Haaretz que la direction de la société lui donnait « une chance de poursuivre l’engagement de son père en Israël ».

Parmi toutes les alliances et tous les partenariats qu’Isabel a négociés au cours de ses premières années chez CommTouch, ce sont ses relations avec les cofondateurs de Microsoft, Bill Gates et Paul Allen, qui ont mis CommTouch « sur la carte ». Les cofondateurs de Microsoft ont fait bien plus que mettre CommTouch « sur la carte », cependant, puisqu’ils sont essentiellement intervenus pour empêcher l’effondrement de son offre publique initiale, un sort qui avait frappé la société précédente d’Isabel Maxwell, le McKinley Group, peu de temps auparavant. En effet, CommTouch n’a cessé de repousser son introduction en bourse jusqu’à ce qu’un investissement massif de sociétés liées au cofondateur de Microsoft, Paul Allen, soit annoncé en juillet 1999.

Selon un rapport de Bloomberg, les investissements de Vulcan et Go2Net d’Allen ont entraîné une hausse de « l’intérêt pour la vente d’actions et pour CommTouch, jusqu’à présent un obscur développeur de logiciels », et ont également gonflé le prix de l’action juste avant son entrée en bourse. L’argent provenant des sociétés liées à Allen a été spécifiquement utilisé « pour développer les ventes et le marketing et renforcer sa présence sur les marchés internationaux ». La décision d’Allen d’investir dans CommTouch semble étrange d’un point de vue financier, étant donné que la société n’avait jamais réalisé de bénéfices et avait enregistré des pertes de plus de 4 millions de dollars juste l’année précédente. Pourtant, grâce à l’investissement opportun d’Allen et à son apparente coordination avec les reports répétés de l’introduction en bourse de la société, CommTouch a été évaluée à plus de 230 millions de dollars lors de son introduction en bourse, contre 150 millions de dollars quelques semaines avant l’investissement d’Allen.

On ne sait pas exactement pourquoi Paul Allen est venu à la rescousse de l’introduction en bourse de CommTouch et ce qu’il espérait retirer de son investissement. Il convient toutefois de souligner qu’Allen a ensuite fait partie des membres d’une communauté d’élite en ligne créée en 2004 et appelée A Small World, qui comptait également parmi ses membres Jeffrey Epstein et des personnalités liées à Epstein telles que Lynn Forester de Rothschild et Naomi Campbell, ainsi que Petrina Khashoggi, la fille d’Adnan Khashoggi, un ancien client d’Epstein. Le principal actionnaire d’A Small World était Harvey Weinstein, le magnat des médias aujourd’hui disgracié qui était un partenaire commercial d’Epstein et qui a depuis été condamné pour viol et abus sexuel. À peu près à la même époque, Paul Allen a été photographié avec une associée d’Epstein, Nicole Junkermann, elle-même un agent des services de renseignement.

Moins de trois mois après les investissements d’Allen dans CommTouch en octobre 1999, la société a annoncé qu’elle avait conclu un accord majeur avec Microsoft, en vertu duquel « Microsoft utilisera le service CommTouch Custom MailTM pour fournir des solutions de messagerie électronique basées sur le Web sous marque privée pour certains partenaires MSN et sur les marchés internationaux ». De plus, selon l’accord, « CommTouch fournira MSN Messenger Service et Microsoft Passport à ses clients tout en s’appuyant sur son expertise Windows NT en supportant les futures technologies de messagerie MSN ». « Nous sommes impatients d’améliorer encore notre relation avec Microsoft en intégrant d’autres produits Microsoft de pointe », a déclaré Gideon Mantel de CommTouch au moment de l’annonce publique de l’accord.

En décembre 1999, Microsoft a annoncé qu’elle avait investi 20 millions de dollars dans CommTouch en achetant 4,7% de ses actions. Cette annonce a fait passer le cours de l’action CommTouch de 11,63 dollars à 49,13 dollars en l’espace de quelques heures. Une partie de cette transaction avait été finalisée par Richard Sorkin, un directeur de CommTouch récemment nommé. Sorkin venait de devenir multimillionnaire suite à la vente de Zip2, la première société d’Elon Musk dont Sorkin avait été le PDG.

Il apparaît en outre que Bill Gates, alors à la tête de Microsoft, a investi personnellement dans CommTouch à la demande d’Isabel Maxwell. Dans un article publié en octobre 2000 dans le Guardian, Isabel « plaisante sur le fait d’avoir persuadé Bill Gates d’investir personnellement » dans CommTouch à cette époque.

L’article du Guardian note ensuite curieusement, à propos d’Isabel Maxwell et de Bill Gates :

« Dans un faux accent de belle du sud, [Isabel] ronronne : “Il doit dépenser 375 millions de dollars par an pour conserver son statut d’exemption fiscale, pourquoi ne pas me laisser l’aider”. Elle explose de rire ».

Étant donné que des individus aussi riches que Gates ne peuvent pas bénéficier d’un « statut d’exonération fiscale » et que cet article a été publié peu après la création de la Fondation Bill & Melinda Gates, les déclarations d’Isabel suggèrent que c’est le Bill & Melinda Gates Foundation Trust, qui gère les actifs de dotation de la fondation, qui a réalisé cet investissement considérable dans CommTouch.

En outre, il convient de souligner la manière étrange dont Isabel décrit ses relations avec Gates (« ronronner », parler avec un faux accent du Sud), décrivant ses interactions avec lui d’une manière que l’on ne retrouve dans aucune de ses nombreuses autres interviews sur une grande variété de sujets. Ce comportement étrange peut être lié aux interactions précédentes d’Isabel avec Gates et/ou à la relation mystérieuse entre Gates et Epstein à cette époque.

Bien qu’Isabel Maxwell soit parvenue à obtenir des investissements et des alliances lucratifs pour CommTouch et à voir ses produits intégrés dans des composants logiciels et matériels clés produits et vendus par Microsoft et d’autres géants de la technologie, elle n’a pas été en mesure d’améliorer la situation financière désastreuse de l’entreprise, CommTouch enregistrant une perte de 4,4 millions de dollars en 1998 et des pertes similaires jusque dans les années 2000, avec des pertes nettes totalisant 24 millions de dollars en 2000 (un an seulement après les investissements considérables de Microsoft, Paul Allen et Gates). Les pertes ont continué même après qu’Isabel ait officiellement quitté la société et soit devenue présidente émérite en 2001. En 2006, l’entreprise était endettée de plus de 170 millions de dollars. Isabel Maxwell a quitté son poste au sein de CommTouch en 2001, mais a conservé pendant des années une quantité importante d’actions CommTouch, évaluée à l’époque à environ 9,5 millions de dollars. Aujourd’hui, Isabel Maxwell est, entre autres, une « pionnière de la technologie » du Forum économique mondial.Après 2000, les activités et l’influence de CommTouch se sont rapidement développées, Isabel Maxwell attribuant les investissements de Microsoft, dirigé par Gates, et de Paul Allen à la bonne fortune de l’entreprise et au succès de ses efforts pour pénétrer le marché américain. Maxwell, citée dans le livre « Fastalliances » de 2002, affirme que Microsoft considérait CommTouch comme un « réseau de distribution » essentiel, ajoutant que « l’investissement de Microsoft dans notre entreprise nous a mis sur la carte. Il nous a donné une crédibilité instantanée, a validé notre technologie et notre service sur le marché ». À cette époque, les liens entre Microsoft et CommTouch s’étaient approfondis grâce à de nouveaux partenariats, notamment l’hébergement de Microsoft Exchange par CommTouch.

Epstein, Edge et Nathan Myhrvold

Une autre indication de l’existence d’une relation entre Epstein et Gates avant 2001 est la proximité d’Epstein avec Nathan Myhrvold, qui a rejoint Microsoft dans les années 1980 et est devenu le premier directeur de la technologie de la société en 1996. À l’époque, Myhrvold était l’un des plus proches conseillers de Gates, si ce n’est le plus proche, et a coécrit le livre de Gates de 1996, « The Road Ahead », qui cherchait à expliquer comment les technologies émergentes auraient un impact sur la vie dans les années et les décennies à venir.

En décembre de la même année où il est devenu le directeur technique de Microsoft, Myhrvold a voyagé dans l’avion d’Epstein du Kentucky au New Jersey, puis à nouveau en janvier 1997 du New Jersey à la Floride. Les autres passagers qui accompagnaient Myhrvold sur ces vols comprenaient Alan Dershowitz et « GM », vraisemblablement Ghislaine Maxwell. Il faut garder à l’esprit que c’est la même période où Gates a eu une relation documentée avec la sœur de Ghislaine, Isabel.

En outre, dans les années 1990, Myhrvold a voyagé avec Epstein en Russie aux côtés d’Esther Dyson, une consultante en technologie numérique qui a été appelée « la femme la plus influente de tout le monde informatique ». Elle entretient actuellement des liens étroits avec Google ainsi qu’avec la société de tests ADN 23andme et est membre du Forum économique mondial, auquel elle contribue à l’ordre du jour. Dyson a déclaré par la suite que la rencontre avec Epstein avait été planifiée par Myhrvold. La rencontre semble avoir eu lieu en 1998, d’après les informations publiées sur les comptes de médias sociaux de Dyson. Une photo montre Dyson et Epstein, avec un horodatage indiquant le 28 avril 1998, posant avec Pavel Oleynikov, qui semble avoir été un employé du Centre nucléaire fédéral russe. Sur cette photo, ils se tiennent devant la maison de feu Andrei Sakharov, scientifique nucléaire soviétique et dissident, qui aurait eu des liens avec les services secrets américains. Sakharov et sa femme, Yelena Bonner, étaient des partisans de la cause sioniste.

Les photos ont été prises à Sarov, où se trouve le Centre nucléaire fédéral russe. Le même jour, une autre photo a été prise, montrant Epstein à l’intérieur d’une salle de classe remplie d’adolescents, apparemment aussi à Sarov, vu l’heure.

Une autre image de Dyson, sans horodatage visible mais avec une légende indiquant que la photo a été prise « chez Microsoft Russie à Moscou » en avril 1998, montre Nathan Myhrvold. La légende de Dyson indique en outre : « C’était le début d’un voyage de trois semaines au cours duquel Nathan et une série d’accompagnateurs (y compris un garde du corps) ont exploré l’état de la science post-soviétique ». Epstein semble être l’un des « accompagnateurs », compte tenu des photographies, des dates et de l’objectif décrit du voyage.

Myhrvold et Epstein avaient apparemment plus en commun qu’un intérêt pour les avancées scientifiques russes. Lorsque Myhrvold a quitté Microsoft pour cofonder Intellectual Ventures, Vanity Fair a rapporté qu’il avait reçu Epstein au bureau de la société avec des « jeunes filles » qui semblaient être des « modèles russes ». Une source proche de Myhrvold et citée par Vanity Fair a affirmé que Myhrvold parlait ouvertement d’emprunter le jet d’Epstein et de séjourner dans ses maisons en Floride et à New York. Vanity Fair a également noté que Myhrvold a été accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs fournis par Epstein par nul autre que le professeur de droit de Harvard Alan Dershowitz, qui est accusé du même crime et qui avait précédemment volé avec Myhrvold dans l’avion privé d’Epstein.

En outre, une ancienne collègue de Myhrvold chez Microsoft a développé plus tard ses propres liens avec Epstein. Linda Stone, qui a rejoint Microsoft en 1993 et a travaillé directement sous les ordres de Myhrvold, est finalement devenue vice-présidente de Microsoft. Elle a présenté Epstein à Joi Ito du Media Lab du MIT après la première arrestation d’Epstein. « Il a un passé entaché, mais Linda m’assure qu’il est génial », a déclaré plus tard Ito dans un courriel adressé à trois membres du personnel du MIT. Dans le célèbre petit livre noir d’Epstein, il y a plusieurs numéros de téléphone pour Stone, et son contact d’urgence est répertorié comme Kelly Bovino, un ancien modèle et un coconspirateur présumé d’Epstein. Après l’arrestation d’Epstein en 2019, il est apparu que ce dernier avait « ordonné » à Bill Gates de faire un don de 2 millions de dollars au laboratoire du MIT en 2014. Epstein aurait également obtenu un don de 5 millions de dollars de Leon Black pour le laboratoire. Ito a été contraint de démissionner de son poste de directeur du laboratoire peu après l’arrestation d’Epstein en 2019.

Nathan Myhrvold, Linda Stone, Joi Ito, Esther Dyson et Bill Gates étaient tous membres de la communauté de la Fondation Edge (site web edge.org), aux côtés de plusieurs autres icônes de la Silicon Valley. Edge, qui est décrite comme une organisation exclusive d’intellectuels « redéfinissant qui et ce que nous sommes », a été créée par John Brockman, qui se décrit comme un « impresario culturel » et un agent littéraire réputé. Brockman est surtout connu pour ses liens profonds avec le monde de l’art à la fin des années 1960, mais on connaît moins ses diverses missions de « conseil en gestion » pour le Pentagone et la Maison Blanche à la même époque. Edge, que le Guardian a un jour qualifié de « site web le plus intelligent du monde », est un symposium en ligne exclusif affilié à ce que Brockman appelle « la troisième culture ». Epstein semble avoir été impliqué avec Brockman dès 1995, lorsqu’il a aidé à financer et à sauver un projet de livre en difficulté qui était géré par Brockman.

Edge, cependant, est plus qu’un simple site web. Pendant des décennies, il a également joué un rôle déterminant dans le rassemblement des cadres de la technologie, des scientifiques qui étaient souvent les clients de Brockman, et des financiers de Wall Street par le biais de son dîner des millionnaires, organisé pour la première fois en 1985. En 1999, cet événement est devenu le dîner des milliardaires, et Epstein a été intimement impliqué dans ces affaires et dans la Fondation Edge elle-même. Epstein a été photographié lors de plusieurs de ces dîners, tout comme Sarah Kellen, la principale « assistante » de Ghislaine Maxwell et co-conspiratrice dans le système de chantage et de trafic sexuel géré par Epstein/Maxwell.

De 2001 à 2017, Epstein a financé 638 000 dollars sur un total de 857 000 dollars collectés par Edge. Au cours de cette période, il y a eu plusieurs années où Epstein était le seul donateur d’Edge. Epstein a cessé de donner en 2015, qui était incidemment la même année où Edge a décidé de mettre fin à sa tradition annuelle du dîner des milliardaires. En outre, le seul prix qu’Edge ait jamais décerné, le prix Edge of Computation a été attribué en 2005 au pionnier de l’informatique quantique David Deutsch – il a été entièrement financé par Epstein. Un an avant de commencer à faire des dons importants à Edge, Epstein avait créé la Jeffrey Epstein VI Foundation pour « financer et soutenir la science de pointe dans le monde entier ».

Depuis le scandale Epstein, les participants réguliers au dîner des milliardaires, parfois appelé dîner annuel Edge, ont qualifié l’événement « d’opération d’influence ». Si l’on suit l’argent, il apparaît qu’il s’agissait d’une opération d’influence profitant largement à un homme, Jeffrey Epstein, et à son réseau. Les preuves montrent que Myhrvold et Gates faisaient partie intégrante de ce réseau, même avant que l’implication d’Epstein dans Edge n’augmente de manière significative.

