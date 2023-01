La facture d’électricité de Johnny Blanc, fromager, est passée de 4 700 € à 30 000 € par mois

Invité à témoigner sur BFMTV (voir vidéo ci-dessous), Johnny Blanc, fromager de son métier, explique les difficultés financières qu’il rencontre avec son entreprise. En particulier une augmentation significative de ses factures d’électricité mensuelles. « J’avais une facture moyenne qui était en gros sur l’année de 4 700 € mensuels et elle est passée à 30 000 € mensuels. Donc c’est carrément ingérable. »

Johnny Blanc s’interroge sur les raisons de l’augmentation du prix de l’électricité qui serait calculé sur le prix du gaz, alors que la France ne produit pas d’électricité à partir de gaz. « On sait très bien que ce prix de l’électricité, qui est fondé sur le prix du gaz, c’est uniquement de la théorie. Nous ne fabriquons pas d’électricité avec du gaz en France. »

Conséquences de cette situation : même les entreprises qui étaient en bonne santé financière auparavant risquent d’être mises en difficulté. « On va juste tuer toutes les entreprises, même les entreprises qui étaient saines, qui avaient une trésorerie confortable qui leur permettait d’investir. On va les mettre à mal. »

💬 "On va tuer toutes les entreprises" ➡ La facture d'électricité de Johnny Blanc, fromager, est passée de "4700€ par mois à 30.000€ par mois" pic.twitter.com/Q7TiWvxwsW — BFMTV (@BFMTV) January 4, 2023

Élisabeth Borne propose un report du paiement des taxes et impôts et Bruno Le Maire va, dit-il, hausser le ton. « Qui aurait pu prédire la vague d’inflation ? » a déclaré Emmanuel Macron lors de ses bons vœux à la nation. Artisans et commerçants vont-ils être rassurés par ces bonnes paroles ?