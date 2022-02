La fin des pass

par Dr Gérard Delépine.

« Il n’y a aucune logique médicale ou épidémiologique dans le pass sanitaire et de nombreux experts s’accordent à le dire » ~ Avigdor Lieberman, ministre d’Israël

Dans le monde réel, les pass se révèlent à l’usage sanitairement contre-productifs et économiquement et sociologiquement désastreux.

Les pass favorisent les contaminations.

Une quinzaine de pays ont instauré des pass. Partout leur installation a été suivie d’une augmentation des cas et d’une épidémie échappant à tout contrôle !

Israël en est le modèle

Avant les injections Pfizer, le record des cas journaliers atteignait 6000. Depuis la campagne massive d’injection et l’instauration du pass sanitaire, puis vaccinal, les vagues ont été de plus en plus fortes. Fin janvier (malgré ou peut-être à cause des injections et des pass) le nombre de contaminations quotidiennes a dépassé les 100 000.

L’échec des pass traduit l’échec des injections Pfizer incapables d’éviter les contaminations. La comparaison des nombres de cas cumulés par million en Israël et en Palestine suggère que la stratégie du tout vaccinal et des pass pourrait peut-être même favoriser les contaminations.

Nadav Davidovitch, expert conseillant le gouvernement israélien constate « maintenir le “pass vert” sous sa forme actuelle peut créer de fausses assurances ».

Les injections Pfizer n’empêchant ni les contaminations ni les transmissions réunir des gens en leur faisant croire que les pass les protègent peut favoriser les contaminations.

Constatant cet échec, le ministre des Finances israélien Avigdor Lieberman s’est prononcé pour la fin du pass sanitaire qui sera effective en février 2022.

Grande-Bretagne : sévère échec du pass

La Grande-Bretagne a suivi la même politique vaccinale et restrictive des libertés qu’Israël. Depuis Omicron, l’échec est évident.

Constatant l’échec sanitaire et les lourdes conséquences économiques et sociales des pass, le gouvernement britannique en a lui aussi décidé la suppression dès le 28 janvier 2022.

L’Irlande constate l’échec du pass et le supprime également

Le Danemark constate l’échec du pass et l’abandonne

À l’arrivée d’Omicron, le Danemark a imposé le pass qui s’est révélé totalement incapable de ralentir l’épidémie et qui vient logiquement d’être abandonné.

Malte

Malte espérait contenir « épidémie grâce au Pass. L’explosion de l’épidémie malgré le pass a confirmé son inutilité et justifié son abandon »

L’Espagne abandonne le pass inefficace

La Suède a annoncé la fin de son pass vaccinal « éclair »

Le pays avait mis en place la mesure en décembre, en espérant contrer la vague liée au variant Omicron.

Il n’aura duré que 6 semaines !

La Suisse abolit le pass à partir du 9/2/22

En France aussi les pseudo vaccins et les pass ont démontré leur totale inefficacité contre Omicron

Comme en Israël et en Grande-Bretagne, nous n’avons jamais été aussi « vaccinés », aussi soumis à autant de mesures sans justifications scientifiques et souffert d’autant de contaminations chaque jour !

Tout dirigeant sensé reconnaîtrait l’échec de cette stratégie et abandonnerait toutes ces mesures inefficaces et mortifères qui démolissent notre jeunesse et notre économie.

Mais comme toujours depuis le début de la crise nos dirigeants refusent de considérer les faits et persistent dans leur autoritarisme religieux hygiéniste médicalement stupide et socialement tragique.

Le 25 janvier 2022 sur LCI après avoir réduit unilatéralement la validité de l’immunité « naturelle » de 6 à 4 mois, Olivier Véran annonçait avec gourmandise que des millions de Français allaient bientôt « perdre le bénéfice du pass vaccinal » confirmant ainsi qu’il ne s’agit que d’un chantage politique sans intérêt médical.

Actuellement les pays européens adeptes des pass vaccinaux ne sont plus qu’une poignée (France, Allemagne, Autriche, Italie, Lettonie, Grèce) et leurs mesures liberticides médicalement infondées ne pourront pas se prolonger très longtemps maintenant que les peuples comprennent qu’il n’y a pas de surcharge hospitalière réelle.

Manifestation à Paris pour le 30eme samedi consécutif contre le pass vaccinal et la politique d’Emmanuel Macron. (@maroc_online) #Manifs5fevrierpic.twitter.com/sRYrFocUOP — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) February 5, 2022

source : Nouveau Monde