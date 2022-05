La fin irrésistible d’un Empire prédateur

Beaucoup d’internautes favorables à la politique russe, soucieux d’en finir avec l’Ukraine et les atlantistes, s’agitent et s’empressent, allant jusqu’à « proposer » à la Russie ce qu’elle devait faire en particulier la solution radicale !

À notre sens, ils doivent savoir que cela fait plus de 15 ans qu’elle pense cette situation qui met en danger sa sécurité !

La Russie a défini des objectifs, une stratégie et des tactiques avec les moyens qui correspondent ! Elle sait intelligemment ce qu’elle fait contrairement aux atlantistes qui réagissent par la panique tout en faisant dans le bricolage en imposant leur incompétence pour « résoudre » un problème grave, qui dépasse leur petite conscience, en exacerbant le conflit par la livraison d’armes !

S’il était dans l’intention de la Russie de détruire l’Ukraine voire certains pays atlantistes, elle avait toutes les capacités de le faire avec succès ! À quoi bon ? Contrairement aux atlantistes, ce n’est pas dans la culture, la morale et l’Histoire de la Russie de réagir par démonerie !

Les atlantistes peuvent maintenant cancaner comme ils veulent et peuvent, c’est trop tard ; les Russes assurent que leurs objectifs sécuritaires seront atteints ! Les atlantistes peuvent « bricoler » n’importe quelle « riposte », économique, médiatique, « aides militaires », mercenaires, ils ne parviendront pas à arrêter le cours de l’Histoire ! Ils peuvent faire semblant de connaitre la stratégie et les objectifs russes et palabrer comme ils l’entendent, même si cela ne correspond pas à la réalité sur le terrain, et conclure que la Russie a « échoué », le train des changements reste irréversible … Même leur mentalité funeste et arrogante ne leur sera pas d’un grand secours ! C’est elle qui va les défaire ! Mentalité qui considère que les lois dites « internationales » ne s’appliquent pas sur eux !

La morale admise ne peut être que la leur suivant leurs « règles » : Licite ou légal pour moi, illicite et illégale pour les autres ! Avoir le droit et la force de sanctionner qui ils veulent et quand ils veulent tout en déclarant illégales les ripostes similaires ! Etc… etc…

Nous sommes arrivés à la dernière phase d’un Empire qui a vécu par l’esclavage des humains, le colonialisme, le néo-colonialisme, l’impérialisme, la prédation et les génocides. Tous les Empires prédateurs, quel que soit leur puissance, à travers l’Histoire ont subi le déclin. Celui de ce siècle, avec ses contradictions menées à leurs paroxysmes, ne fera pas exception ! C’est la loi de la nature !

La puissante Russie n’est pas seule ; la majorité des pays dans le monde la soutienne dont des puissances !

