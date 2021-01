La France dénonce une «dérive autoritaire très inquiétante» de la Russie, à la suite des manifestations d’hier

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a dénoncé ce dimanche la vague d’arrestations qui a eu lieu samedi en Russie lors des manifestations de soutien à l’opposant Alexeï Navalny.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré ce dimanche que la vague d’arrestations la veille en Russie lors de manifestations à l’appel de l’opposant Alexeï Navalny constituait une « dérive autoritaire » et une atteinte « insupportable » à l’État de droit.

« Je trouve cette dérive autoritaire très inquiétante […] que la remise en cause de l’État de droit par ces arrestations-là, collectives et préventives, est insupportable », a-t-il dit dans l’émission » Questions politiques » de la radio France Inter, du groupe France Télévisions et du quotidien Le Monde.