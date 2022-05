La journaliste vedette Shireen Abu Akleh a été assassinée par les forces israéliennes

Shireen Abu Akleh a reçu une balle «au visage» et a été tuée «de sang froid» par un tir de l’armée israélienne.

«Al-Jazeera condamne ce crime odieux, qui a pour objectif d’empêcher les médias de faire leur travail», a indiqué la chaîne, appelant la communauté internationale à «tenir pour responsables les forces d’occupation israéliennes pour avoir intentionnellement ciblé et tué Shireen».

Des accusations rejetées par le Premier ministre israélien, Naftali Bennett. Selon lui, la journaliste a «probablement» été tuée par des tirs palestiniens, au cours d’une opération israélienne de «contre-terrorisme» dans le camp palestinien de Jénine.

🤥 – this is the real video .. IDF killed the press and kept shooting – open area – no cross gunfire .. only press targeted and killed pic.twitter.com/WAFDq39YmV

— Abeer 🇦🇪 (@Abeeressa) May 11, 2022