La junte macronienne veut transformer les Français en « balances »

En panique totale, le système politique actuel veut légiférer et mettre en place des lois qui vont permettre de condamner rapidement et facilement toutes les personnes qui ne pensent pas comme la Doxa, qui osent critiquer les décisions gouvernementales qui ne sont rien d’autre que des choix politiques et certainement pas des décisions divines. Quand vous écoutez la responsable qui doit mettre en place ces Assises des dérives sectaires et du « complotisme », ce qui est déjà une anomalie intellectuelle, vous comprenez très vite qu’il s’agit de terroriser la population et de l’empêcher de réfléchir.

Après avoir détruit le tissu social, après avoir fait exploser les familles pendant la crise sanitaire Covid-19, les autorités politiques parisiennes veulent continuer ce travail de sape et de sabotage afin de fragiliser encore plus la population et leur permettre de dénier encore longtemps.

source : Le Libre Penseur