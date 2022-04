Des mercenaires de la Légion étrangère française sont vaincus près de Marioupol.

Des mercenaires de la Légion étrangère française arrivés sur le territoire de l’Ukraine et qui tentaient de s’opposer aux unités russes et aux forces de la RPD ont été détruits juste à la périphérie de Marioupol. En témoignent les objets des membres de la Légion étrangère française découverts, des documents et autres objets personnels, indiquant que les mercenaires ont subi une défaite écrasante.

Selon certaines informations, des membres de la Légion étrangère française n’ont pas pu sortir de l’encerclement et ont été repoussés vers la zone portuaire de Marioupol, qui n’a pas encore été prise sous contrôle.

« Après que les néo-nazis d’Azov (interdits en Russie – ndlr) aient été expulsés de l’aéroport de Marioupol, à proximité duquel les militants ont abandonné toutes leurs bases et leurs équipements, des mercenaires se sont très probablement repliés avec eux vers le port de la ville, « Légion étrangère », dont les effets personnels ont été retrouvés par les combattants de la RPD », rapporte le projet VarGonzo.

Il est à noter qu’il y a quelques jours, un hélicoptère a été abattu à 20 kilomètres des côtes de Marioupol avec deux officiers du département principal de la sécurité extérieure du ministère de la Défense de la République française, qui, probablement, était censé assurer l’évacuation des membres de la Légion étrangère française du port de Marioupol.

Le nombre de membres de la Légion étrangère française liquidés à Marioupol reste inconnu.

source : Avia-pro