La mascotte « révolutionnaire » grotesque des JO 2024 à Paris

Décidément, Hidalgo fait fort. Elle n’est pas personnellement responsable de tout, de l’enfoncement de la capitale dans la crise, une crise totale, économique, sociale, esthétique, politique, culturelle, mais elle incarne à merveille le déclin français généralisé. Sa ville est à la dérive, et elle croit que les JO vont la sauver. Heureux les simples d’esprit…

Absente, injoignable, Anne Hidalgo ne s’intéresse plus qu’aux #JO2024 et à rien d’autre dénonce une adjointe à la mairie de Paris : "ambiance de fin de règne" pic.twitter.com/B0AWZ8hPGu — Aurélien Véron (@aurelien_veron) November 15, 2022

Dernier marqueur en date de cette démolition contrôlée, la mascotte des JO Paris 2024. Les amateurs de foot se souviennent de l’horrible Footix, qui faisait tellement honte aux Bleus en 1998 qu’il s’amusaient à lui shooter dedans à l’entraînement, même s’il y avait un être humain à l’intérieur.



Aujourd’hui, on imagine des lancers de poids, de marteau ou de javelot sur cette espèce de Donald phrygien, censé rappeler que la France et Paris sont « révolutionnaires », alors que c’est le contraire : Paris est l’incarnation de la victoire écrasante de la bourgeoisie sur le peuple, avec tout ce que ça sous-entend de mépris, de séparatisme social, et de violence. La Révolution de 1789 est vantée partout dans les écoles, mais pas la Commune de 1870…

Les deux grosses merdes rouges sur le plateau de France 5 représentent l’assassinat intégral de ce qu’on appelait ou appelle encore l’esprit français en matière de beauté, de noblesse, d’art, et de tout ce qu’on veut de positif. C’est « non genré », précise le chroniqueur de Lemoine, et certaines féministes ont même avancé qu’il s’agissait d’un « clitoris » en deuxième lecture.

Le pauvre Tony Estanguet, multimédaillé bombardé à l’organisation de ces JO, est obligé de défendre le merdier :

Tony : On n’a pas voulu effectivement un animal, on a voulu un idéal et on a voulu effectivement que cette mascotte soit ce symbole du bonnet phrygien, parce que c’est un symbole de liberté, c’est un symbole aussi franco-français, dont on est assez fiers.

Le Journaliste qui a du mal à garder son sérieux : Qui a un côté un peu révolutionnaire…

Tony : Oui mais on veut aussi un peu faire la révolution à travers le sport, on veut mettre les Français au sport, on veut montrer que ces Jeux seront différents, ils seront plus sobres, ils seront plus spectaculaires…

« Plus sobres » et « plus spectaculaires »… Arrête de ramer Tony, là t’attaques la falaise. Inutile de défendre l’indéfendable, ces Jeux vont mettre Paris, qui accumule déjà une dette faramineuse, à genoux, et ce sont les Français, déjà exsangues, qui paieront. Tout ça parce que madame Hidalgo espère encore se représenter, et à Paris, et à la présidentielle de 2027 ! La chute risque d’être brutale, pour ces rameurs.