La meilleure vidéo sur le changement climatique que vous ne verrez jamais

Si vous deviez regarder qu’une seule vidéo cette année, la vidéo ci-dessous est la bonne…

Graphique des émissions annuelles de CO2 de Data in Our World.Il s’agit d’un discours absolument brillant du satiriste britannique Konstantine Kisin.

Brilliant speech addressed to our ‘woke’ youth fighting #climatechange by Konstantine Kisin. pic.twitter.com/mFS8w0t2ip — Brandon Taylor Moore (@LetsGoBrando45) January 14, 2023

La vidéo de Kisin est-elle pour vous ?

Si vous pensez que vous, le président Biden, Gretta, Al Gore ou quiconque au sein du gouvernement fera tout ce qui est important en matière de changement climatique, cette vidéo est pour vous.

Si vous pensez que vous, le président Biden, Gretta, Al Gore ou quiconque au sein du gouvernement ne fera rien d’important pour lutter contre le changement climatique, cette vidéo est également faite pour vous.

Elle dure moins de sept minutes. Regardez-la.

Regardez la vidéo puis réfléchissez au graphique en tête de l’article et à la trajectoire de la Chine et de l’Inde, tout en notant que le continent africain tout entier n’est même pas sur l’échelle.

À propos, la population de l’Inde va bientôt dépasser celle de la Chine

Plus important encore, et à un niveau personnel, la meilleure chose que vous puissiez faire pour l’environnement est de ne pas avoir d’enfants.

Les négationnistes du climat

J’ai été accusé d’être un négationniste du climat. Miséricorde. En fait, je suis un réaliste du climat.

Le changement climatique est réel et constant, et ce depuis la formation de la Terre.

Le débat porte sur le pourcentage de changement dû à l’homme et, plus important encore, sur les mesures à prendre pour y remédier, qu’il soit dû à l’homme ou non.

En ce qui concerne le pourcentage d’origine humaine, je ne le sais pas, et personne d’autre ne le sait. Mais admettons que vous ne soyez pas d’accord.

Alors d’accord, je suis d’accord avec vous. Supposons que le changement climatique récent soit à 100 % d’origine humaine. Alors que faisons-nous à ce sujet ?

C’est la question que je me pose depuis longtemps. Mais je n’ai jamais été capable de l’exprimer aussi clairement que Kisin dans la vidéo ci-dessus.

Un grand désordre vert en Allemagne, où le charbon représente 31 % de l’électricité

Supposons qu’il y ait un problème, alors s’il y a une solution, ce ne sont pas des gens comme Gretta, AOC, Al Gore, le président Biden ou les hypocrites du parti vert qui vont la résoudre.

Il suffit de regarder la grande pagaille verte en Allemagne pour voir ce qui se passe lorsque les politiciens sont confrontés à la décision de chauffer les maisons à bas prix ou de réduire les émissions de CO2.*L’UE prévoit de taxer les autres nations qui ne s’attaquent pas au changement climatique, tandis que l’Allemagne détruit une ville au bulldozer pour augmenter la taille d’une mine de charbon. Il s’agit également de lignite, le charbon le plus polluant.

Le vice-chancelier Robert Habeck, un Vert qui est le ministre allemand de l’économie et du climat, a défendu l’accord comme « une bonne décision pour la protection du climat » qui répond à de nombreuses demandes des écologistes et sauve cinq autres villages de la démolition.

Le plus grand système fiscal du monde

Pour une discussion sur le système hypocrite de taxe sur le carbone de l’UE, veuillez consulter le site L’UE impose le système de taxe sur le carbone le plus important au monde.

Pendant ce temps, les États-Unis s’engagent sur la voie idiote des obligations en matière de véhicules électriques, sans savoir où trouver les minéraux pour les batteries. Le président Biden n’a pas non plus de plan raisonnable pour les infrastructures nécessaires.

Le président de la Fed prévient le président Biden : « Nous ne serons pas un décideur en matière de climat »

Les idées grotesques ont tellement dégénéré que le président de la Fed avertit le président Biden : « Nous ne serons pas un décideur en matière de climat ».

« Sans législation explicite du Congrès, il serait inapproprié pour nous d’utiliser notre politique monétaire ou nos outils de supervision pour promouvoir une économie plus verte ou pour atteindre d’autres objectifs basés sur le climat. Nous ne sommes pas, et ne serons pas, un responsable de la politique climatique », a déclaré Jerome Powell.

Je ne suis pas de ceux qui font souvent l’éloge de la Fed, mais ce paragraphe mérite une ovation.

Un battage médiatique constant

Le battage médiatique est constant et s’est constamment trompé. En 2019, j’ai noté qu’Ocasio-Cortez dit que le monde se terminera dans 12 ans : Voici ce qu’il faut faire à ce sujet.

Le monde sera encore là en 2050.

Le 29 octobre 2022, j’ai noté que l’ONU cherche 4 à 6 billions de dollars par an pour lutter contre le changement climatique.

C’est vrai. Les politiciens vont donner à l’Afrique, à l’Inde et aux pays du tiers-monde des billions de dollars et les taxer s’ils ne s’y conforment pas.

L’espoir de la fusion contre l’apparat des politiciens et des militants du climat

S’il y a un problème climatique, c’est la science qui trouvera la réponse, pas les politiciens ou les activistes.

Pour en savoir plus, voir L’espoir de la fusion contre l’apparat des politiciens et des activistes climatiques.

Néanmoins, il y a une course folle pour construire plus d’usines de VE malgré le fait que nous n’avons aucune idée ou plan pour sécuriser les minéraux nécessaires pour les batteries.

Et l’Allemagne s’est mise à raser des villes pour produire plus de charbon.

Quelle rigolade.

Traduction de Mish Talk par Aube Digitale