La ministre Agnès Pannier-Runacher accuse les Français d’être à l’origine de la hausse des tarifs de l’électricité

Les Français vont être surpris d’apprendre que la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a identifié la cause de la hausse des prix de l’électricité. Il ne s’agit pas de la guerre en Ukraine, ni des décisions prises par le président Macron ou du gouvernement visant à inciter les citoyens à consommer moins. Selon la ministre, la responsabilité revient aux consommateurs eux-mêmes.

C’est bien connu… nous avons tous appelé nos fournisseurs d’énergie pour demander des contrats plus élevés afin de stocker de l’électricité dans nos garages. Voici les propos hallucinants de la ministre « Alors d’abord, je rappelle une chose. Le prix de l’électricité, quand il s’est envolé au mois de septembre-octobre, c’est pas parce qu’il était lié au prix du gaz, mais c’est parce que chacun craignait qu’il y ait une rupture d’approvisionnement d’électricité. Et donc, cette perspective de rupture a créé des prix qui se sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire : « Moi, je suis prêt à payer plus pour ne pas être coupé à aucun moment. »