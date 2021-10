La ministre allemande de la défense a prôné une politique de « frappe préventive nucléaire » à l’égard de la Russie

Une énorme controverse a éclaté en Allemagne au sujet de la position de dissuasion nucléaire du pays à l’égard de la Russie après les propos provocateurs de la ministre de la défense intérimaire chrétienne-démocrate Annegret Kramp-Karrenbauer. Elle a déclaré que l’OTAN était « préparée » et prête à activer son arsenal nucléaire contre la Russie si celle-ci attaquait un membre de l’alliance militaire. Il semble qu’elle ait plaidé en faveur d’une politique de « première utilisation » à l’égard de la Russie, afin de dissuader toute future agression potentielle.

Elle a déclaré dans une interview en début de semaine : « Nous devons faire comprendre très clairement à la Russie qu’en fin de compte – et c’est aussi la doctrine de dissuasion – nous sommes prêts à utiliser de tels moyens afin que cela ait un effet dissuasif préalable et que personne n’ait l’idée, par exemple, les zones au-dessus des États baltes ou en mer Noire d’attaquer les partenaires de l’OTAN. »

« C’est l’idée centrale de l’OTAN, cette alliance, et elle sera adaptée au comportement actuel de la Russie. En particulier, nous constatons des violations de l’espace aérien au-dessus des États baltes, mais aussi des attaques croissantes autour de la mer Noire », a-t-elle ajouté.

Ces commentaires ont été faits à la suite de la détérioration rapide des relations entre la Russie et l’OTAN ce mois-ci. Après l’expulsion par l’OTAN de huit Russes accusés d’être des espions de la mission diplomatique russe au siège de l’OTAN, le Kremlin a déclaré la semaine dernière qu’il se retirait complètement de la mission diplomatique, rompant ainsi tout contact. Et plus récemment, comme l’a rapporté Reuters, « les ministres de la défense de l’OTAN ont approuvé jeudi un nouveau plan directeur pour se défendre contre toute attaque potentielle de la Russie sur de multiples fronts, réaffirmant l’objectif principal de l’alliance, qui est de dissuader Moscou malgré l’attention croissante portée à la Chine. »

Les commentaires de la ministre allemande de la défense ont été faits en référence à la rupture des communications avec la Russie et à la mise en œuvre de ce soi-disant plan directeur.

Alors que les relations se détériorent, malgré la coopération en cours sur d’autres fronts clés – notamment le gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne, qui attend toujours l’approbation finale des régulateurs allemands avant d’envoyer du gaz naturel russe en Europe – le ministère russe de la défense, furieux, a convoqué l’attaché militaire de l’ambassade d’Allemagne à Moscou pour lui demander de justifier les propos de Mme Kramp-Karrenbauer sur les frappes nucléaires.

Le ministère russe a déclaré dans un communiqué lundi que l’envoyé de Berlin « a été invité à se présenter devant la Direction principale de la coopération militaire ». Le communiqué décrit qu’au cours de la réunion, « l’attention a été attirée sur les remarques faites par la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer sur la dissuasion nucléaire contre la Russie, et une note diplomatique a été remise ».

Quant aux remarques provocatrices sur les options de dissuasion nucléaire en Allemagne, certains coins du parlement allemand ont également réagi avec colère à ces mots « irresponsables », le chef des sociaux-démocrates Rolf Mützenich se moquant : « C’est un mystère pour moi si le ministre a également pensé aux armes nucléaires encore stockées en Allemagne. »

Voici ce qu’a dit Mützenich, selon des rapports européens :

Mützenich est particulièrement connu pour ses opinions pacifistes, ayant écrit sa thèse de doctorat en 1991 sur les régions dénucléarisées et plaidant régulièrement pour exclure le stationnement d’armes nucléaires américaines sur le sol allemand.

« Je ne sais pas si le ministre a également pensé aux armes nucléaires encore stockées en Allemagne », a déclaré M. Mützenich.

On sait qu’une vingtaine de bombes nucléaires de différentes tailles attendent sur le sol allemand, dans une base aérienne de Rhénanie-Palatinat, à la suite du partage nucléaire de l’OTAN.

Ces derniers temps, les responsables allemands et d’autres responsables de l’UE ont exprimé leur profonde frustration d’être trop redevables à la politique étrangère et à l’aventurisme militaire de Washington à l’étranger, notamment après l’échec de la débâcle afghane et l’incapacité de l’OTAN à mener une évacuation sûre et efficace de l’aéroport de Kaboul en août.

