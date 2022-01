« La minorité t’emmerde » : Grance manifestation contre les pass sanitaire et vaccinal à Paris

Ce 8 janvier, des manifestations contre le pass sanitaire et sa transformation en pass vaccinal auront lieu dans plus de 140 villes de France et pourraient, selon les services de renseignement, regrouper environ 40 000 personnes.

Une première journée de mobilisation se déroule à Paris et dans d’autres villes après les propos retentissants d’Emmanuel Macron qui souhaite « emmerder » les non-vaccinés. Ce samedi 8 janvier, des dizaines de rassemblements ont été annoncés à travers le pays.

Alors que le Président a « totalement assumé » ses déclarations et que le projet de transformation du pass sanitaire en pass vaccinal a été approuvé en première lecture à l’Assemblée nationale, la colère des manifestants ne semble pas s’apaiser.