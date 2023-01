La mise en scène de l’arrestation de Greta Thunberg avec la complicité de la police fait scandale

L’activiste pour le climat, Greta Thunberg, a été arrêtée lors d’une manifestation contre l’expansion d’une mine de charbon en Allemagne. Cette arrestation a été filmée et a suscité une forte réaction sur les réseaux sociaux accusant la militante d’avoir organisé sa propre arrestation avec la complicité des médias et des forces de l’ordre.

Protestation contre la démolition d’un village abandonné

Connue pour ses prises de position et son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique, Greta Thunberg était l’une des nombreuses manifestantes emmenées par la police lors de la protestation contre la démolition d’un village abandonné pour l’expansion d’une mine de charbon en Allemagne. En effet le charbon fait son grand retour car l’Allemagne à totalement abandonnée le nucléaire sous la pression des écologistes comme la jeune Greta. La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie ont obligé le pays à retourner aux charbons.

Réaction sur les réseaux sociaux

Après la diffusion de la vidéo de son arrestation, de nombreux internautes ont réagi. Certains ont affirmé que l’arrestation était mise en scène « Greta a littéralement mis en scène son arrestation pour les caméras », a tweeté Greg Price, stratège numérique senior chez X Strategies LLC.

LMFAO Greta literally staged being arrested for the cameras.

