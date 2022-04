La new-yorkaise Charlotte Gainsbourg a « une trouille bleue » que Marine Le Pen passe (VIDEO)

Invitée de « C à vous », Charlotte Gainsbourg a confié ce jeudi soir sa crainte de voir Marine Le Pen accéder au pouvoir.

Et pour évoquer le sujet, la fille de Serge Gainsbourg a rappelé l’élection surprise de Donald Trump en 2016 aux Etats-Unis. « C’est important, là c’est trop grave, je trouve ça trop grave. On l’a déjà vécu mais j’ai trop peur qu’elle passe. C’est peut-être idiot de faire ce parallèle mais j’étais aux Etats-Unis quand Donald Trump est passé, que personne n’y croyait et tout le monde disait ‘jamais, c’est impossible’ et il est passé. Et ça a été des années très compliquées pour les Américains. J’ai une trouille bleue qu’elle passe donc il faut vraiment voter pour Emmanuel Macron », a commenté l’actrice de 50 ans.