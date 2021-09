L'”Eau by McDo” ne serait en réalité que de l’eau du robinet filtrée. Dis comme ça, pas de souci. Sauf que le prix du gobelet de 25 cl est affiché à 1,70€.

Mais où as-tu la tête Ronald ? Au pays du McDo, tout est bon pour faire du profit. Mais en France, certaines pratiques ne passent pas.

La dernière en date, révélée par des enquêtes du Monde et de France Télévisions, devrait faire du bruit. Puisque les deux médias dévoilent les dessous de l’“Eau by McDo” : de l’eau plate, pétillante, aromatisée ou non. Dont le gobelet de 25 cl est facturé 1,70€… minimum. Et peut grimper jusqu’à 2,75€

“De l’eau du robinet qui passe dans un filtre”

Jusque-là, pourquoi pas. Surtout que la firme justifie son nouveau profit dans le but de faire disparaître les bouteilles en plastique traditionnelles. Sauf que l’enquête nous apprend que l’eau en question n’est que de l’eau du robinet filtrée.

Sur Twitter, un salarié de McDonald’s cité par Le Monde s’exprime en ces termes : “Je travaille à McDo et c’est incroyable. C’est de l’eau du robinet qui passe dans un filtre et que l’on vend entre 5 et 7 euros le litre. Probablement la plus grosse arnaque du siècle. Et en plus, les clients qui veulent une bouteille refermable ? Tant pis, ce n’est plus possible.”

