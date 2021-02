La police du Covid britannique a arrêté un homme pour avoir distribué gratuitement de la soupe

La police britannique a arrêté un homme pour avoir distribué de la soupe gratuitement dans un parc, en affirmant qu’il avait enfreint les restrictions liées au COVID-19.

Nick Smith distribuait gratuitement de la soupe aux habitants de son village depuis 17 semaines avant que la police du Sussex n’intervienne, affirmant qu’il avait enfreint les règles du COVID en encourageant les gens à se rassembler.

Cependant, M. Smith a invoqué des dérogations aux règles relatives au bénévolat, qui permettent à un maximum de 15 personnes de se rassembler soit à l’intérieur soit à l’extérieur.

Smith a déclaré qu’il avait trouvé l’expérience « très choquante » et a insisté sur le fait qu’il essayait seulement d’aider les personnes souffrant de problèmes de santé mentale à la suite du confinement.

« Me présenter chaque semaine et être un élément sur lequel ils peuvent compter, c’est ce que je voulais faire. Ils viennent juste parce qu’ils ne voient personne, ils ne parlent à personne et ils deviennent fous », a-t-il déclaré.

La police du Sussex a déclaré que les personnes « fournissant un service à emporter sont tenues de réaliser une évaluation des risques et de se conformer aux directives du gouvernement, y compris les mesures de distanciation sociale et d’hygiène ».

Smith a été menotté et a reçu une convocation du tribunal, mais il a juré de continuer à soutenir sa communauté.

« Si ce n’est pas maintenant, quand les gens ont faim, les gens deviennent fous. Si ce n’est pas maintenant, quand », a-t-il déclaré.

My friend Nick Smith is a kind man and a humanitarian.

Yesterday he was arrested for an act of kindness, serving organic soup to anyone who was hungry. Hungry for food or simple human contact.

