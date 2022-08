La potentielle prochaine Première ministre britannique prête à utiliser la bombe atomique, même s’il y a risque d’annihilation totale

Liz Truss, candidate favorite pour succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre du Royaume-Uni, se dit prête à déclencher l’arme nucléaire, même si cela devait engendrer une « une annihilation totale ».

Invitée sur les plateaux de Times Radio le 23 août 2022, Liz Truss, actuellement ministre des Affaires étrangères et membre du Parti conservateur, a répondu au journaliste qui lui a demandé comment elle se sentirait si un jour elle devait « appuyer sur le bouton ».

◆ Placidité malgré la gravité

C’est en précisant que ça le rendrait malade physiquement s’il devait lui-même déclencher la bombe atomique que le journaliste a posé cette question à Liz Truss à laquelle elle a répondu : « C’est un devoir important pour le Premier ministre : je suis prête à faire ça. » Déclaration suivie d’applaudissements de la part d’une partie public assistant à l’émission. Comme elle n’a pas vraiment répondu à sa question, le journaliste lui a demandé à nouveau comment ce qu’elle ressentirait si elle devait agir ainsi. Liz Truss a répété « Je suis prête à le faire. »

Pas très rassurant lorsqu’on entend cette femme politique déclarer, notamment au sujet d’Emmanuel Macron, préférer les actes aux paroles.

Liz Truss says she is 'ready' to make decisions about using nuclear warfare. #TimesRadio pic.twitter.com/ILnW7XQ1LY

— Times Radio (@TimesRadio) August 23, 2022