Alors que la crise avait aussi affecté le monde de la finance en 2020, les grands patrons du CAC 40 pourraient engranger 5,4 millions d’euros en moyenne cette année, soit 1,6 million de plus que l’an passé.

C’est une étude réalisée par l’Hebdo des AG et le cabinet Avanty Avocats qui nous l’apprend, les dirigeants des plus grosses entreprises françaises se portent bien. Très bien même, puisqu’ils devraient empocher pas moins de 5.4 millions d’euros en moyenne cette année. Des rémunérations qui auront une nouvelle fois bien du mal à passer auprès des Français moyens qui sont quant à eux toujours touchés par la crise sanitaire.

Le climat pour un peu plus d’argent

Votées par les actionnaires, ces rémunérations seront soumises à d’autres impératifs que les résultats financiers. Alors que le constat climatique est alarmant et concerne de plus en plus de citoyens, les multinationales sont bien décidées à instrumentaliser ce thème. Les patrons qui prendront donc en compte cet enjeu seront mieux récompensés. Seulement, ces mêmes entreprises étant à l’origine du problème, on a du mal à savoir comment leurs actions pourraient s’avérer efficace.

Des bonus pour du greenwashing

Dans cette optique, il y a donc fort à parier que ce qui sera récompensé ne sera pas la véritable action pour la sauvegarde du climat, mais plutôt la capacité de ces grands patrons à faire croire qu’ils agissent pour cette cause. Personne n’est en effet dupe, la véritable volonté de ces compagnies reste avant tout de faire du profit et de grandir toujours plus. Une motivation définitivement incompatible avec les enjeux environnementaux.

Les pauvres toujours plus pauvres

Quoi qu’il en soit, les plus modestes des Français continuent quant à eux de pâtir de la crise mais aussi des politiques antisociales du gouvernement qui se refuse toujours à partager les richesses. Alors que la barre des dix millions de pauvres a été franchie l’an passé, la tendance ne semble pas près de s’inverser, bien au contraire…

Source : Le Média pour Tous