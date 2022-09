La rencontre des dirigeants chinois et russes injecte de la stabilité dans un monde de changement et de désordre

Dans l’après-midi du 15 septembre, heure locale, le président chinois Xi Jinping a tenu une réunion bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine à Samarcande, en Ouzbékistan, pour échanger des points de vue sur les relations sino-russes et les questions internationales et régionales d’intérêt commun. C’est devenu une pratique courante pour les chefs d’État chinois et russes d’avoir des pourparlers bilatéraux en marge des sommets de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Il est non seulement crucial pour le développement stable des relations bilatérales que les chefs d’État des deux pays aient des échanges de vues réguliers en personne et en profondeur, mais c’est aussi très bénéfique pour la paix et la stabilité régionales.

L’atmosphère de la réunion était aussi positive et amicale que d’habitude. Le président Xi a noté que depuis le début de cette année, la Chine et la Russie ont maintenu une communication stratégique efficace et que la Chine travaillera avec la Russie pour apporter un soutien mutuel fort sur les questions concernant les intérêts fondamentaux de l’autre et approfondir la coopération pratique dans les domaines du commerce, de l’agriculture, de la connectivité et d’autres domaines. Le président Poutine a déclaré que le monde subissait de multiples changements, mais la seule chose qui reste inchangée est l’amitié et la confiance mutuelle entre la Russie et la Chine, et le partenariat stratégique global de coordination Russie-Chine est aussi stable que le sont des montagnes. Alors que l’incertitude augmente considérablement dans le paysage international actuel, le partenariat stratégique global de coordination sino-russe pour une nouvelle ère a toujours été sur la bonne voie et n’a pas perdu de son élan.

La Chine et la Russie sont les plus grands voisins l’une de l’autre, membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU et puissances émergentes. Elles partagent également une longue frontière de plus de 4000 kilomètres. Le partenariat stratégique global de coordination sino-russe pour une nouvelle ère, qui repose sur les principes de « non-alliance, non-confrontation et non-ciblage de toute tierce partie », a fait l’objet d’ingérences et de provocations de la part de tiers. Surtout après le début du conflit russo-ukrainien, les États-Unis ont tombé le masque. À partir de là, les USA ont ouvertement menacé et discrédité la coopération normale et légitime entre la Chine et la Russie. Un tel scénario est rare dans l’histoire des relations internationales.

La bonne chose est que la Chine et la Russie sont des pays dotés d’une forte détermination stratégique et d’une forte autonomie. En outre, les relations bilatérales ont une force motrice interne forte. Elles n’ont pas changé et ne changeront pas leurs intentions initiales et leur cours en raison de changements drastiques dans le modèle international ou de la pression de tiers. Elles maintiendront toujours leur propre logique et leur propre rythme. En particulier, les chefs d’État de la Chine et de la Russie entretiennent des contacts étroits et une communication stratégique de diverses manières, menant toujours les liens entre les deux pays dans la bonne direction du développement. La valeur indépendante et autonome des relations sino-russes est à la fois un résumé de l’expérience historique et une innovation dans les relations internationales.

Il est peu probable que les relations sino-russes entrent en rupture ou en confrontation comme prévu et promu par les États-Unis et l’Occident. Dans le même temps, la Chine et la Russie n’ont pas formé une soi-disant alliance anti-américaine. La Chine et la Russie se sont unies pour résister au virus politique des États-Unis et de l’Occident tout en s’opposant à l’hégémonisme. Ce sont les voix de la justice des pouvoirs indépendants en vertu de la situation internationale actuelle. Elle est entièrement différente de « l’alliance anti-américaine » à nature politique de bloc dans le contexte de l’opinion occidentale. Par sombre psychologie, les États-Unis et l’Occident tentent désespérément de « creuser un fossé » entre la Chine et la Russie, dans l’espoir de vaincre les deux successivement ; pendant ce temps, ils « lient » de force la Chine et la Russie, dans l’espoir de cibler les deux à la fois. Mais peu importe à quel point ils essaient, la Chine et la Russie ont fermement maintenu la bonne direction de « construire des partenariats au lieu d’alliances ».

Un tel choix fait par la Chine et la Russie a fait de la paix et de la coopération une puissante force d’inertie qui a une signification mondiale, en particulier aujourd’hui. Ceux qui sont mal à l’aise ou même craintifs à ce sujet devraient réfléchir et se poser des questions, plutôt que de dépenser leur énergie et leurs pensées à salir les autres. La communauté internationale peut clairement voir que les États-Unis ont renforcé ces dernières années l’alliance Five Eyes, colporté Quad, reconstitué AUKUS et tenté de créer une « version indo-pacifique de l’OTAN ». Tout cela est la force la plus destructrice du système international avec l’ONU au cœur. Le déclenchement du conflit russo-ukrainien est fondamentalement la conséquence de l’échec du bloc militaire et politique occidental à gérer correctement les relations d’égalité avec une puissance régionale.

Dans de telles circonstances, imaginez si la communauté internationale ne disposait pas d’une autre force suffisamment puissante pour réellement intervenir, équilibrer, couvrir et même inverser la situation dans le sens du maintien de la paix et de la stabilité mondiales et de la promotion de la coopération multilatérale. L’avenir de ce monde pourrait bien être tragique – une résolution complète du conflit russo-ukrainien n’est nulle part en vue, et des crises potentielles ailleurs seront déclenchées. C’est quelque chose que de nombreux pays, y compris la Chine, ne veulent pas voir et essaient d’éviter. À un certain niveau, c’est l’importance de la rencontre entre les chefs d’État de la Chine et de la Russie. Comme l’a souligné le président Xi, la Chine travaillera avec la Russie pour s’acquitter de leurs responsabilités en tant que grands pays et jouer un rôle de premier plan dans l’injection de stabilité dans un monde de changement et de désordre.

source : Histoire et Société