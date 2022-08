La rotation de la Terre s’est accélérée, les scientifiques perplexes

La Terre a récemment effectué une rotation plus rapide que jamais, soit 1,59 milliseconde en moins de 24 heures, et les experts du monde entier s’inquiètent des conséquences sur notre façon de mesurer le temps.

« Cela serait nécessaire pour maintenir le temps civil – qui est basé sur le rythme très régulier des horloges atomiques – en phase avec le temps solaire, qui est basé sur le mouvement du Soleil dans le ciel », rapporte Time and Date.

Les scientifiques ne savent pas ce qui fait que notre planète tourne plus vite que jamais, mais certains experts craignent que cela soit « dévastateur », tandis que d’autres spéculent que les jours plus courts pourraient être liés au changement climatique, bien sûr.

