La Russie a assez de charbon pour 300 ans

« Nous avons suffisamment de réserves. En ce qui concerne le charbon, nous avons plus de 100 ans de réserves explorées, et si nous utilisons toutes les ressources, nous pouvons ajouter encore 200 ans ou plus. Nous nous en sortons bien avec les ressources et les réserves, cela permet au pays d’être en sécurité en matière d’énergie », a-t-il ainsi déclaré.

Le responsable a encore souligné que l’exportation n’avait subi que des pertes minimes en 2022, malgré les restrictions occidentales, ce qui illustre le « modèle économique durable » dans lequel la Russie s’est investie en matière de charbon. « Nous sommes optimistes quant à notre avenir […] Nous continuerons à développer progressivement notre part sur le marché mondial du charbon. Nous couvrons nos besoins intérieurs mais le potentiel d’exportation est aussi un moteur du développement de l’industrie charbonnière », a-t-il conclu.