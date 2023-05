La Russie accuse l’Ukraine d’avoir tenté d’assassiner Vladimir Poutine dans une frappe de drones visant le Kremlin la nuit dernière.

Moscou affirme avoir abattu dans la nuit de mardi à mercredi deux drones ukrainiens visant le Kremlin à Moscou.

Moscou affirme ce mercredi que l’Ukraine a tenté d’assassiner Vladimir Poutine, dénoncant une tentative d’acte « terroriste ». Selon les autorités russes, le Kremlin a été visé la nuit dernière par deux drones ukrainiens qui ont été abattus.

JUST IN – Russia says Ukraine tried to hit Kremlin with drones overnight in an assassination attempt on Putin.pic.twitter.com/xAS0BtTDzs

— Disclose.tv (@disclosetv) May 3, 2023