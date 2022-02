«La Russie envahit l’Ukraine» : Bloomberg retire un titre pré-écrit et publié «accidentellement»

L’agence de presse américaine Bloomberg a rédigé un erratum après la mise en ligne sur son site, pendant près d’une demi-heure, d’un titre faisant état de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

«Le titre « La Russie envahit l’Ukraine » a été publié par inadvertance […] sur notre site. Nous regrettons profondément cette erreur. Le titre a été supprimé et nous en recherchons la cause», a écrit le 4 février l’agence de presse américaine Bloomberg dans un erratum où elle explique préparer à l’avance des titres pour de nombreux scénarios.

L’information erronée serait ainsi restée affichée près d’une demi-heure sur le site de Bloomberg, a rapporté sur les réseaux sociaux Olga Lautman, une chercheuse sur la Russie travaillant pour le Centre d’analyse des politiques européennes (CEPA), un think tank atlantiste disposant de locaux à Washington et à Varsovie. Et la chercheuse de s’interroger sur la cause de cette publication, suggérant qu’il puisse s’agir d’une erreur accidentelle, mais aussi d’un acte de piratage.

This “Russia invades Ukraine” headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl

— Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022