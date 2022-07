La Russie frappe le port d’Odessa au lendemain de l’accord sur l’exportation des céréales

Le stock de blé visé. La Russie dément

Crucial dans la mise en oeuvre de l’accord avec Moscou sur les exportations de céréales, trouvé la veille, le port d’Odessa a été visé ce samedi par des frappes russes.

A peine l’accord entre Kyiv et Moscou sur les exportations de céréales a-t-il vu le jour, lors d’une réunion diplomatique vendredi à Istanbul, au terme de plusieurs semaines de négociations qui visaient à garantir la sécurité alimentaire mondiale, qu’il paraît déjà caduc. Des missiles russes ont visé ce samedi le port d’Odessa, sur la mer Noire, selon les autorités ukrainiennes. Bloqué depuis le début du conflit par la flotte russe, le site est essentiel dans la mise en œuvre de l’accord car il faisait partie de ceux que l’exécutif ukrainien souhaitait voir rouvrir au plus vite.

«L’ennemi a attaqué le port d’Odessa avec des missiles de croisière de type Kalibr. Deux missiles ont été abattus par la défense antiaérienne», a annoncé un porte-parole de l’administration locale, Serguiï Bratchouk, dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux. Vladimir Poutine a «craché au visage du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui ont déployé d’énormes efforts pour parvenir à cet accord», a de son côté dénoncé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Oleg Nikolenko.

La situation est particulièrement critique dans la mesure où l’Ukraine et la Russie concentrent 30 % du commerce mondial de blé, dont près de 400 millions de personnes dépendent. L’Ukraine représente 12 % des exportations de blé, avec 20 % de maïs et 20 % de colza, et plus de la moitié des exportations mondiales de tournesol. Depuis le début du conflit, le prix du blé a augmenté de 60 %. Autant dire que l’accord trouvé à Istanbul avait suscité le soulagement de la communauté internationale, qui risque de déchanter rapidement.

Rusya, Tahıl sevkiyatının yapılacağı Odessa limanını 4 seyir füzesi ile vurdu. Ukrayna: "Ruslar bu saldırıyla tahıl anlaşması arefesinde Türkiye ve BM'nin resmen yüzüne tükürdü." pic.twitter.com/EkhKshG2lk — Kendine Muhabir (@KendineMuhabir) July 23, 2022

