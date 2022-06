La Russie menace les centres de décision occidentaux

Alors que les chefs d’État et de gouvernement de l’OTAN se réunissent à Madrid et envisagent une Troisième Guerre mondiale contre la Fédération de Russie, la société publique russe de l’espace, Roscosmos, a publié sur sa chaîne Telegram les coordonnées des centres de décision de l’Occident.

On peut y voir les photos satellitaires de la Maison-Blanche et du Pentagone (États-Unis), du siège de l’OTAN (Belgique) [photo], du centre de congrès où se tient le sommet de l’OTAN (Espagne), du ministère de la Défense (Royaume-Uni), du Reichstag et de la Chancellerie fédérale (Allemagne), ou encore du palais de l’Élysée (France).

Le site précise les coordonnées de tir :

38.897542, -77.036505

38.870960, -77.055935



51.503049, -0.127727



48.870433, 2.316842



52.519903, 13.368921



50.879986, 4.425771

Dmitry Rogozin, le directeur de Roscosmos, est l’ancien ambassadeur russe auprès de l’OTAN.

Interrogé par des journalistes, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré : « Je ne devinerai pas ce qu’espère le président Zelensky – peu importe ce qu’il pense, ce qu’il espère. Il ne prend pas de décisions. Les décisions sont prises à Washington, et en aucun cas au niveau présidentiel. Des responsables bien connus prennent des décisions au département d’État, et probablement même dans l’administration présidentielle ».

source : Réseau Voltaire