La Russie met en garde contre les « conséquences pour le monde entier » si le Royaume-Uni envoie des avions de chasse en Ukraine

Le gouvernement britannique ayant clairement indiqué qu’il « explore » la possibilité d’envoyer des avions de combat à l’Ukraine, à savoir ses jets Typhoon, lors d’une visite de l’Ukrainien Zelensky à Londres, la Russie a réagi férocement. Le Premier ministre Sunak a expliqué plus tôt :

« La première étape pour pouvoir fournir des avions de pointe est d’avoir des soldats ou des aviateurs capables de les utiliser. C’est un processus qui prend du temps. Nous avons commencé ce processus aujourd’hui », a déclaré Sunak lors d’une conférence de presse avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, après avoir annoncé que la Grande-Bretagne formerait des pilotes ukrainiens.

« Rien n’est hors de la table et notre leadership sur cette question est quelque chose dont nous devrions tous collectivement être très fiers. »

L’ambassade de Russie au Royaume-Uni a rapidement mis en garde contre les « conséquences militaires et politiques pour le continent européen et le monde entier » en réponse.

Quant aux États-Unis, le Pentagone a déclaré le même jour qu’il n’avait encore « rien à annoncer » concernant d’éventuelles livraisons d’avions de chasse à l’Ukraine. Bien sûr, tout cela est déjà entendu concernant les chars d’assaut, qui ont récemment été approuvés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est présenté au Royaume-Uni mercredi, rendant une visite surprise aux dirigeants d’un pays qui a été l’un des principaux soutiens de l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe.

Ce n’est que le deuxième voyage connu de Zelensky hors d’Ukraine depuis le début de la guerre, le premier étant son apparition devant le Congrès américain en décembre. Il a rencontré le Premier ministre Rishi Sunak au 10 Downing St., juste avant que Sunak n’annonce que la Grande-Bretagne allait former davantage de troupes ukrainiennes. Dans une allocution spéciale au Parlement, Zelensky n’a pas caché qu’il était là pour faire pression…

During his speech at the UK Parliament President Zelensky gave its speaker a helmet of a 🇺🇦 war pilot with an inscription: "We have freedom, give us wings to protect it."

…and then left thanking the MPs "in advance for powerful English planes."

A bit cryptic, yet inspiring! pic.twitter.com/6nbMfJ0YBc

— UkraineWorld (@ukraine_world) February 8, 2023