La Russie retire des troupes de la frontière ukrainienne après que les médias aient affirmé qu’une invasion était imminente

Peu après que les médias aient laissé entendre qu’une invasion russe de l’Ukraine était imminente, Moscou a annoncé qu’elle retirait toutes ses troupes de la frontière, puis a affirmé que la « propagande occidentale » avait échoué.

Poussés par l’administration Biden, de grands organes de presse comme le Sun ont annoncé que l’invasion était prévue pour demain, avec un « barrage massif de missiles » et 200 000 soldats prêts à intervenir.

Mais quelques heures plus tard, il est apparu que les médias s’étaient trompés « comme d’habitude ».

I bet this won’t age well. pic.twitter.com/MYDIEa5BIk — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) February 15, 2022

Le général de division Igor Konashenkov a annoncé que le retrait de toutes les troupes russes de la région frontalière allait commencer.

« Lorsque les forces termineront leurs exercices militaires, elles effectueront, comme toujours, une marche multimodale vers leurs bases permanentes », a déclaré Konashenkov. « Les divisions des districts militaires du Sud et de l’Ouest ont terminé leurs tâches et ont déjà commencé à charger les transports ferroviaires et automobiles, et commenceront aujourd’hui à retourner dans leurs garnisons militaires. »

La Russie a également publié des clips vidéo montrant des blindés chargés sur des wagons de chemin de fer sur le chemin du retour.

Russia withdraws / Rusia se retrage pic.twitter.com/cX8gE9o8XO — Iorgu Gabriel (@Iorgu2017) February 15, 2022

Les responsables du Kremlin ont saisi le retrait des troupes comme la preuve d’une victoire de la propagande contre les États-Unis et l’OTAN.

La porte-parole du ministère des affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré : « Le 15 février 2022 restera dans l’histoire comme le jour où la propagande de guerre occidentale a échoué », a-t-elle écrit, ajoutant que l’Occident a été « déshonoré et détruit sans avoir tiré un seul coup de feu ».

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, avait déclaré dimanche à CNN, à bout de souffle, que les renseignements suggéraient qu’une « action militaire majeure » pourrait « commencer n’importe quel jour maintenant. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait également déclaré que le 16 février, jour où l’administration Biden prétendait que la Russie prévoyait d’envahir le pays, serait une « journée nationale d’unité. »

« Ce jour-là, nous arborerons nos drapeaux nationaux, nous mettrons des rubans bleu et jaune et nous montrerons notre unité au monde entier », avait déclaré Zelensky.

Ces commentaires ont ensuite été repris par les médias américains et rapportés sans une once de scepticisme, provoquant une vente en bourse et une ruée sur l’or et le pétrole brut.

Zelensky a ensuite été contraint de faire marche arrière et d’affirmer que ses commentaires avaient été prononcés « avec ironie ».