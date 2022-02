La Russie se moque des Etats-Unis et demande la « liste complète des dates d’invasion de l’Ukraine » pour l’année à venir

Certains journaux avaient en effet publié des déclarations de responsables américains prédisant que le 16 février serait le jour où Moscou attaquerait Kiev.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, se moque des Etats-Unis et demande ainsi la « liste complète des dates d’invasion de l’Ukraine » pour l’année à venir .

« Je voudrais demander à la désinformation américaine et britannique : Que les médias Bloomberg, The New York Times et The Sun publient le calendrier de nos prochaines invasions pour l’année. J’aimerais organiser mes vacances », a déclaré la diplomate russe sur sa chaîne Telegram mercredi.

The Russian Foreign Ministry has called on Western media outlets to publish a full list of dates on which Russia will invade Ukraine for the year ahead, so Russian diplomats can schedule their vacations accordingly.

This is not satire. They did this

— Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) February 16, 2022