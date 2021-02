La Russie se prépare à un puissant affrontement en mer Rouge

La base navale russe au Soudan fermera la mer Rouge à tout ennemi.

La construction d’une base navale russe au Soudan est un défi aux actions agressives des États-Unis et d’Israël dans la région. En raison de l’emplacement spécial de la ville portuaire de Port-Soudan, les navires de guerre et les sous-marins russes pourront dissuader tout ennemi, et le déploiement des systèmes de missiles anti-aériens Bal et Bastion ici permettra de faire face à n’importe quel ennemi.

Selon diverses sources, trois navires de guerre équipés de missiles de croisière capables de frapper des cibles terrestres et maritimes à des distances de plusieurs centaines voire milliers de kilomètres seront basés en permanence sur le territoire de la base navale russe au Soudan. De plus, il est également prévu de déployer ici les complexes Bal et Bastion, qui peuvent facilement faire face à des groupes de frappe entiers de porte-avions en quelques minutes.

Les experts associent l’apparition d’une base navale russe au Soudan à la réponse de la Russie aux actions des États-Unis et d’Israël dans cette région et dans la plupart des bases militaires américaines au Moyen-Orient.



