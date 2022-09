La télévision russe invite l’humanité à profiter de ses derniers jours avant « l’apocalypse nucléaire

Sur la chaîne NTV, le commentateur politique Maxim Yusin a déclaré que « l’ours » nucléaire russe ne pouvait pas perdre la guerre sans emporter le reste du monde avec lui.

Les menaces d’apocalypse nucléaire prononcées sur la chaîne NTV par Maxim Yusin, éditorialiste pour le journal Kommersant, repérées et traduites par le journaliste de la BBC Francis Scarr.

« Nous sommes piégés dans une spirale et je ne trouve pas un seul scénario de sortie de crise. (…) Les gens devraient vivre leurs derniers jours ou dernières semaines normalement. Peut-être que c’est tout ce qu’il nous reste. Ce serait dommage d’être pessimiste pour nos derniers jours sur Terre », a déclaré Maxim Yusin.

Just another day on Russian TV

Maxim Yusin says there may be "days or a week" left until nuclear apocalypse, so "people should have fun because it would be a shame to live out the remaining time with pessimism" pic.twitter.com/lfPDue1z2i

— Francis Scarr (@francis_scarr) September 30, 2022