La variole du singe : « Trompe-moi deux fois, honte à moi »

par Mike Whitney.

« Je n’arrive pas à croire que c’est déjà la saison de la variole du singe et je n’ai même pas enlevé mes décorations ukrainiennes ». (Robin Monotti)

La prédiction de Bill Gates selon laquelle le monde serait confronté à une épidémie inattendue de variole se réalise miraculeusement. Devrions-nous être surpris ?

Je sais que je ne le suis pas. Voici la citation à charge prononcée par Gates 6 mois avant que le premier cas ne soit enregistré.

« Il faudra probablement environ un milliard de dollars par an pour un groupe de travail sur les pandémies au niveau de l’OMS, qui se charge de la surveillance et de ce que j’appelle des « jeux de germes » où l’on s’exerce… On se dit : « OK, et si un bioterroriste apportait la variole dans 10 aéroports ? Vous savez, comment le monde réagirait-il à cela ? » »

On ne peut que s’émerveiller devant l’extraordinaire pouvoir de perception de Bill Gates. Il est comme une sorte de devin logiciel capable de prédire l’avenir à partir des entrailles des animaux. C’est ça, ou bien il a une boule de cristal cachée quelque part dans les entrailles de son manoir du lac Washington ? Quoi qu’il en soit, c’est vraiment étonnant. En voici plus sur le World Socialist Web Site :

« Une épidémie sans précédent du virus de la variole du singe s’est officiellement étendue à 10 pays en dehors de l’Afrique, avec 107 cas confirmés ou suspects signalés à ce jour, au Royaume-Uni (9 cas), au Portugal (34), en Espagne (32), en France (1), en Belgique (2), en Suède (1), en Italie (3), au Canada (22), aux États-Unis (2) et en Australie (1).

On ignore encore beaucoup de choses sur la cause de cette épidémie, qui est la plus dispersée géographiquement et la plus rapide depuis la découverte du virus en 1958. Dans les jours et les semaines à venir, davantage de données et de compréhension scientifique émergeront, mais déjà une profonde inquiétude règne au sein de la communauté scientifique et du public, qui a trouvé une large expression sur les médias sociaux » .

Je répète : la plus « rapide propagation de l’épidémie de variole du singe depuis que le virus a été découvert en 1958 ».

Je me demande si la partie « propagation rapide » a quelque chose à voir avec la façon dont les chercheurs ont modifié le gain de fonction de ces agents pathogènes uniques afin de les rendre plus contagieux et plus mortels ? Est-ce ce qui se passe ?

Nous ne le saurons probablement jamais.

Et est-il juste de se demander si la variole du singe n’est pas un autre virus généré en laboratoire, concocté dans les quelque 300 laboratoires secrets financés par le Pentagone et disséminés dans le monde entier, qui mènent actuellement une guerre massive contre l’humanité pour servir les ambitions d’élites milliardaires déterminées à réduire la population mondiale tout en imposant une surveillance stricte, digne d’un État policier, à chaque être sensible de la planète Terre ?

Nous n’aurons probablement pas de réponse à cette question non plus.

Par souci d’équité, nous devons toutefois mentionner que des médias « réputés », comme le magazine Newsweek, ont réfuté l’affirmation selon laquelle Gates aurait fait la prédiction à laquelle nous faisons allusion ci-dessus. Voici l’explication de Newsweek :

« Si Gates a évoqué la possibilité d’attaques bioterroristes à la variole dans le passé, ses commentaires ont été tirés légèrement hors contexte et ne mentionnent pas la variole du singe » .

« Légèrement hors contexte ? » Vous voulez dire que Gates n’a PAS attiré l’attention sur une maladie infectieuse particulière (la variole) qui a réapparu de l’extinction comme par magie quelques mois plus tard ? De quel « contexte » l’auteur parle-t-il ? Nous aimerions le savoir.

Après tout, Gates est devenu l’incarnation de tout ce qui ne va pas avec la Gestapo de la santé publique d’aujourd’hui, ce qui explique pourquoi il est devenu un aimant à critiques. Et, qu’il ait été traité équitablement ou non, un nombre non négligeable de personnes croient fermement que Gates est le cerveau derrière un plan visant à utiliser des maladies infectieuses générées en laboratoire pour subjuguer la population mondiale afin d’établir un Nouvel Ordre tyrannique contrôlé par des élites voraces comme lui. Et le nouveau traité de l’OMS, qui évince la souveraineté, ne fait que souligner ce point. En fait, il semble suggérer que Gates et ses compagnons de route croient que leur ambition de toujours de dominer le monde est maintenant à leur portée. Regardez ça :

En cherchant cet article, je suis tombé sur un certain nombre d’informations que les lecteurs pourraient trouver intéressantes. Par exemple, j’ai découvert qu’un exercice simulant une pandémie mondiale impliquant une souche inhabituelle de variole du singe avait eu lieu en mars 2021. Il est étonnant de constater combien de ces « exercices préparatoires » semblent avoir lieu juste avant un événement particulièrement horrible. Peut-on les considérer comme de simples coïncidences ? Voici un texte de l’Institut Brownstone :

« … les médias du monde entier sont en alerte rouge à propos de la toute première épidémie mondiale de variole du singe à la mi-mai 2022, un an après qu’une conférence internationale sur la biosécurité à Munich ait simulé une « pandémie mondiale impliquant une souche inhabituelle de variole du singe » à partir de la mi-mai 2022. …

La variole du singe a été identifiée pour la première fois en 1958, mais il n’y a jamais eu d’épidémie mondiale de variole du singe en dehors de l’Afrique jusqu’à présent – la semaine exacte du mois exact prévu par les spécialistes de la biosécurité dans leur simulation de pandémie. Emmenez ces gens à Vegas ! …

L’épidémie mondiale de variole du singe – survenant à la date exacte prévue par une simulation de biosécurité d’une épidémie mondiale de variole du singe un an auparavant – présente une ressemblance frappante avec l’épidémie de COVID-19 quelques mois après l’Événement 201, une simulation d’une pandémie de coronavirus presque identique au COVID-19″ .

Et voici une vidéo d’une minute et demie qui permet d’expliquer l’extrait ci-dessus. (Vidéo) Vous pouvez remarquer que le présentateur qui rapporte l’épidémie (simulée) dit : « Les scientifiques ont décidé que ce virus de la variole du singe a été fabriqué ».

Uh huh. Et, plus loin, un des analystes donne ce conseil prémonitoire : « Nous voyons beaucoup moins de cas où les gouvernements ont pris des mesures rapides et décisives ».

Que pensez-vous que cela signifie ? Cela pourrait-il signifier que nous devrions nous préparer à une nouvelle série d’injections expérimentales de caillots ? C’est ce que ça veut dire ?

Voici donc le quiz du jour sur la pandémie : Selon vous, quelles sont les chances qu’une maladie bizarre, comme la variole du singe, puisse se déclarer spontanément dans 10 endroits différents du monde (où elle n’était jamais apparue auparavant) exactement au même moment ?

Que pensez-vous de la probabilité « zéro » ? Est-ce trop élevé ?

Je vais m’avancer un peu et dire qu’il n’y a aucune chance que cette nouvelle maladie soit apparue « naturellement ». La seule hypothèse rationnelle que l’on puisse faire est que la variole du singe, comme le Covid, est un agent pathogène créé en laboratoire et répandu par des agents secrets qui mènent une guerre biologique contre la population mondiale. Mais nous devrons consulter le Dr Fauci à ce sujet et voir s’il est d’accord. Voici d’autres informations du WSWS :

« Dans les postes préliminaires, les scientifiques spéculent que le virus, qui est endémique dans certaines parties de l’Afrique, pourrait avoir évolué pour devenir plus contagieux et mieux adapté à la transmission interhumaine. En outre, la quasi-totalité des personnes de moins de 42 ans n’ont pas reçu de vaccin antivariolique (qui est efficace à 85% pour prévenir l’infection par la variole du singe) depuis l’éradication de la variole en 1980. Par conséquent, ils n’ont aucune immunité, et les jeunes adultes peuvent être infectés aussi facilement que les enfants ». (WSWS)

Cela confirme simplement qu’une autre campagne de vaccination de masse est en route. Voici d’autres éléments tirés du même article :

« L’émergence de cas multiples dans différents pays est profondément problématique… « Étant donné que nous avons maintenant vu des cas confirmés au Portugal, des cas suspects en Espagne, que nous assistons à cette expansion des cas confirmés et suspects à l’échelle mondiale, nous avons le sentiment que personne n’a les moyens de savoir quelle est l’ampleur et l’expansivité du problème. …

Dans presque toutes leurs déclarations publiques, les épidémiologistes ont tous admis être déconcertés par l’ancrage du virus dans les communautés, alors qu’il est normalement extrêmement rare. Tom Inglesby, directeur du Centre pour la sécurité sanitaire de l’Université Johns Hopkins, a déclaré à STAT News : « Le virus commence à s’implanter de manière beaucoup plus diffuse, et nous ne comprenons pas comment il est entré dans ces réseaux » »[2].

Donc, c’est déjà partout ? Alors, que devons-nous faire ?

La réponse évidente est de confiner, de porter un masque et de se faire vacciner dès que possible. Sinon, la majeure partie de la population mondiale risque de connaître une mort atroce… tout comme le Covid, vous vous souvenez ? Bien sûr, certaines personnes pourraient conclure que nous sommes délibérément trompés une fois de plus, et que deux pandémies en deux ans sont statistiquement impossibles. Mais pourquoi être raisonnable quand l’hystérie collective est à l’ordre du jour ? En voici d’autre :

« Le nombre d’effets secondaires graves du vaccin antivariolique rend son utilisation dans une campagne de vaccination de masse problématique. Cependant, en raison de la longue période d’incubation de la variole du singe, le vaccin antivariolique peut fonctionner comme prophylaxie post-exposition dans le cadre d’un modèle de « vaccination en anneau ». (WSWS)

En d’autres termes, ne vous laissez pas dissuader par les taux élevés de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, de coagulation sanguine ou de décès. Suivez simplement les recommandations réfléchies du CDC et tout ira bien. D’ailleurs, le gouvernement a déjà acheté 13 millions de ces nouveaux vaccins antipoison améliorés , alors calmez-vous, respirez profondément et remontez votre manche. Nous connaissons tous l’exercice maintenant.

Cependant, nous nous grattons la tête lorsque nous lisons des articles sur les activités suspectes des laboratoires biologiques secrets du Pentagone, qui semblent être engagés dans toutes sortes de manœuvres illicites, dont la création à l’échelle industrielle d’agents pathogènes mortels qui pourraient exterminer des milliards de personnes d’un seul coup. Cela nous empêche de dormir la nuit. Selon cet article dans Tass :

« Les États-Unis ont fait des recherches sur les virus Ebola et de la variole en Ukraine, déclare Irina Yarovaya, coprésidente de la commission parlementaire d’enquête sur les laboratoires biologiques américains en Ukraine. …

« Aujourd’hui, nous avons présenté une analyse des agents pathogènes auxquels les États-Unis se sont particulièrement intéressés en Ukraine », a-t-elle déclaré aux journalistes vendredi. « En dehors des agents pathogènes liés à la territorialité de l’Ukraine, les laboratoires ont fait des recherches sur des virus et des agents pathogènes qui sont endémiques très loin de l’Ukraine, comme Ebola et la variole. » …

Selon le législateur, les informations obtenues indiquent « une fixation agressive des objectifs qui sous-tend le fondement de ces programmes, mis en œuvre de facto par le département de la Défense des États-Unis sur le sol ukrainien. » …

« Je voudrais souligner que le dialogue que nous avons eu avec le chef du SVR aujourd’hui, combiné aux preuves obtenues par la commission, confirme pleinement le réseau de renseignements biologiques créé par les États-Unis dans le monde entier et la mise en œuvre d’une exploitation militaro-biologique active du globe, et de l’Ukraine en particulier. Il s’agit essentiellement d’une menace mondiale sérieuse. » …

« Mais dans le même temps, elle devrait exhorter la communauté mondiale à faire toute la lumière sur cette activité biologique militaire secrète et dangereuse, mise en œuvre par les États-Unis. De sorte que des mesures globales relatives à la sécurité commune, égale et indivisible puissent être développées. Étant donné la distinction entre l’utilisation pacifique et non pacifique de la recherche bactériologique et de l’étude des toxines, celle-ci doit être totalement transparente et contrôlée. Et il ne doit tout simplement pas y avoir d’armes bactériologiques dans le monde, telle est la position principale de la Russie » .

Alors, qu’est-ce qui se passe ici ? Pourquoi le Pentagone dispose-t-il de plus de 300 laboratoires biologiques répartis dans le monde entier, qui mènent des recherches secrètes sur des agents pathogènes qui représentent une menace évidente pour l’ensemble de l’humanité ? Et pourquoi le Pentagone s’est-il associé à des élites notoires dont les liens avec les mouvements d’eugénisme, de dépopulation et de lutte contre le changement climatique suggèrent que la recherche peut être orientée vers un agenda stratégique particulier qui pourrait entraîner des pertes importantes ?

Et si la variole du singe n’était pas, en fait, un virus naturel, mais simplement la prochaine phase d’une guerre implacable contre le gouvernement constitutionnel, la liberté individuelle et les institutions fondamentales de la civilisation moderne ? Peut-être sommes-nous préparés à une civilisation totalement différente, une civilisation dans laquelle toutes nos décisions seront prises pour nous par des aînés éclairés, des entreprises et des philanthropes bien intentionnés. Est-ce possible ?

Cela vaut certainement la peine d’y réfléchir.

source : The Unz Review

traduction Réseau International