Pascal Praud et ses invités débattent de la nouvelle vidéo du Directeur de l’IHU Méditerranée Didier Raoult et de l’Hydroxychloroquine dans l’heure des pros.

Le Pr Raoult dénonce le fait que les travaux sur l’Hydroxychloroquine ont été arrêtés en cours de route alors qu’il était entrain de montrer que ce traitement fonctionnait.

« Si c’est vrai c’est grave, c’est une affaire d’état de santé publique sur laquelle il faudra apporter une lumière totale. »

« Moi j’ai regardé l’intégralité de ses vidéos (Pr Raoult), c’est assez intéressant parce que dedans il y’a beaucoup de choses qui ont été confirmées par les fait et qu’il a été le premier à le dire et depuis un an et demi il parle de la saisonnalité du covid en Europe.

Ca a été le premier à dire qu’il y avait des variants quand monsieur Véran et madame Lacombe nous disait non le virus ne mute pas, il a été le premier à parler des variants, à une époque on n’avait pas de test en mars 2020 il a réalisé 25% des tests qui ont été faits en France en mars avril mai 2020. »