Supposons maintenant que le poids écrasant des preuves soit correct, et concordons avec d’anciens analystes du renseignement de haut rang de la CIA, des universitaires distingués et des professionnels expérimentés que les attaques du 11 septembre n’étaient pas ce qu’elles semblaient être. Nous reconnaissons l’extrême invraisemblance que trois énormes gratte-ciels de la ville de New York se soient soudainement effondrés à une vitesse de chute libre dans leurs propres empreintes après que deux d’entre eux seulement aient été touchés par des avions, et aussi qu’un grand avion de ligne civil n’ait probablement pas frappé le Pentagone, laissant absolument pas d’épave et seulement un petit trou. Que s’est-il réellement passé, et plus important encore, qui était responsable ?

Il est évidemment impossible de répondre à la première question sans une enquête officielle honnête et approfondie des preuves. Jusqu’à ce que cela se produise, nous ne devrions pas être surpris que de nombreuses hypothèses quelque peu contradictoires aient été avancées et débattues dans les limites de la communauté de la vérité sur le 11 septembre. Mais la deuxième question est probablement la plus importante et la plus pertinente, et je pense qu’elle a toujours représenté une source d’extrême vulnérabilité aux Vérités du 11/9.

L’approche la plus typique, telle qu’elle est généralement suivie dans les nombreux livres de Griffin, consiste à éviter complètement le problème et à se concentrer uniquement sur les failles béantes du récit officiel. C’est une position parfaitement acceptable mais qui laisse toute sorte de doutes sérieux. Quel groupe organisé aurait été suffisamment puissant et audacieux pour mener une attaque d’une telle ampleur contre le cœur central de la seule superpuissance mondiale ? Et comment ont-ils pu orchestrer une couverture médiatique et politique aussi massivement efficace, en mobilisant même la participation du gouvernement américain lui-même ?

La fraction beaucoup plus petite des Vérités sur le 11/9 qui choisissent d’aborder cette question de « polar » semble être massivement concentrée parmi les militants de la base plutôt que parmi les experts prestigieux, et ils répondent généralement « travail interne ! » Leur croyance largement répandue semble être que les plus hauts dirigeants politiques de l’administration Bush, y compris probablement le vice-président Dick Cheney et le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, avaient organisé les attaques terroristes, avec ou sans la connaissance de leur supérieur nominal ignorant, le président George W. Buisson. Les motifs suggérés comprenaient la justification d’attaques militaires contre divers pays, le soutien des intérêts financiers de la puissante industrie pétrolière et du complexe militaro-industriel et la destruction des libertés civiles américaines traditionnelles.

Bien qu’il n’approuve pas explicitement ces conspirations de Truther, le succès du box-office de gauche du cinéaste Michael Moore, Fahrenheit 9/11, semblait éveiller des soupçons similaires. Son petit documentaire budgétaire a obtenu une étonnante somme de $ 220 millions en suggérant que les liens d’affaires très étroits entre la famille Bush, Cheney, les compagnies pétrolières et les Saoudiens étaient responsables de la suite (la guerre en Irak) des attaques terroristes, ainsi que la répression intérieure sur les libertés civiles, qui faisait partie intégrante de l’agenda républicain de droite.

Malheureusement, cette image apparemment plausible semble n’avoir presque aucun fondement dans la réalité. Pendant le trajet vers la guerre en Irak, j’ai lu des articles du Times interrogeant de nombreux grands pétroliers du Texas qui ont exprimé une perplexité totale quant aux raisons pour lesquelles l’Amérique prévoyait d’attaquer Saddam, disant qu’ils ne pouvaient que supposer que le président Bush savait quelque chose qu’eux-mêmes ne savaient pas. Les dirigeants saoudiens étaient catégoriquement opposés à une attaque américaine contre l’Irak et ont fait tout leur possible pour l’empêcher. Avant de rejoindre l’administration Bush, Cheney avait été PDG de Halliburton, un géant des services pétroliers, et sa société avait fortement fait pression pour la levée des sanctions économiques américaines contre l’Irak. Le professeur James Petras, un érudit aux fortes tendances marxistes, a publié en 2008 un excellent livre intitulé « Le sionisme, le militarisme et le déclin de la puissance américaine » dans lesquels il a démontré de manière concluante que les intérêts sionistes plutôt que ceux de l’industrie pétrolière avaient dominé l’administration Bush à la suite des attentats du 11 septembre et promu la guerre en Irak.

Quant au film de Michael Moore, je me souviens à l’époque d’avoir partagé un grand éclat de rire avec un de mes amis (juifs), trouvant tous les deux ridicules qu’un gouvernement si massivement imprégné de néocons fanatiquement pro-israéliens soit dépeint comme étant sous l’emprise des Saoudiens. Non seulement l’intrigue du film de Moore démontrait le pouvoir redoutable de l’Hollywood juif, mais son énorme succès suggérait que la plupart du public américain n’avait apparemment jamais entendu parler des néocons.

Les critiques de Bush ont ridiculisé à juste titre le président pour sa déclaration muette selon laquelle les terroristes du 11 septembre avaient attaqué l’Amérique « pour ses libertés » et Truthers a raisonnablement qualifié d’invraisemblables les affirmations selon lesquelles les attaques massives auraient été organisées par un prédicateur islamique vivant dans des cavernes. Mais la suggestion qu’ils aient été dirigés et organisés par les plus hautes personnalités de l’administration Bush semble encore plus absurde.

Cheney et Rumsfeld avaient tous deux passé des décennies en tant que piliers de l’aile modérée pro-business du Parti républicain, chacun occupant des postes de haut niveau au gouvernement et également en tant que PDG de grandes entreprises. L’idée qu’ils ont terminé leur carrière en rejoignant une nouvelle administration républicaine au début de 2001 et se sont presque immédiatement mis à organiser une gigantesque attaque terroriste sous faux drapeau contre les tours les plus fières de notre plus grande ville avec notre propre quartier général militaire national, avec l’intention de tuer des milliers de personnes des Américains dans le processus, est trop ridicule pour même faire partie d’une satire politique de gauche.

Prenons un peu de recul. Dans toute l’histoire du monde, je ne peux penser à aucun cas documenté dans lequel la haute direction politique d’un pays aurait lancé une attaque majeure sous fausse bannière contre ses propres centres de pouvoir et de finance et a tenté de tuer un grand nombre de ses propres citoyens. L’Amérique de 2001 était un pays pacifique et prospère dirigé par des dirigeants politiques relativement insipides axés sur les objectifs républicains traditionnels consistant à décréter des réductions d’impôts pour les riches et à réduire les réglementations environnementales. Trop d’activistes de Truther ont apparemment tiré leur compréhension du monde des caricatures de bandes dessinées de gauche dans lesquelles les républicains d’entreprise sont tous des Dr. Evils diaboliques, cherchant à tuer des Américains par pure malveillance, et Alexander Cockburn avait tout à fait raison de les ridiculiser. au moins sur ce score particulier.

Considérez également les aspects pratiques simples de la situation. La nature gigantesque des attentats du 11 septembre telle que postulée par le mouvement pour la vérité aurait clairement nécessité une énorme planification et probablement impliqué le travail de plusieurs dizaines voire centaines d’agents qualifiés. Ordonner à des agents de la CIA ou à des unités militaires spéciales d’organiser des attaques secrètes contre des cibles civiles au Venezuela ou au Yémen est une chose, mais les ordonner de monter des attaques contre le Pentagone et le cœur de New York serait lourd de risques énormes.

Bush avait perdu le vote populaire en novembre 2000 et n’avait atteint la Maison Blanche qu’à cause de quelques « tchads » pendants en Floride et de la décision controversée d’une Cour suprême profondément divisée. En conséquence, la plupart des médias américains considéraient sa nouvelle administration avec une énorme hostilité. Si le premier acte d’une telle équipe présidentielle nouvellement assermentée avait été d’ordonner à la CIA ou à l’armée de préparer des attaques contre la ville de New York et le Pentagone, ces ordres auraient sûrement été considérés comme émis par un groupe de fous, et auraient immédiatement été divulgués à la presse nationale hostile.

L’ensemble du scénario selon lequel les principaux dirigeants américains seraient les cerveaux du 11 septembre est plus que ridicule, et ces véridiques du 11 septembre qui font ou insinuent de telles affirmations – le faisant sans la moindre preuve solide – ont malheureusement joué un rôle majeur dans le discrédit de leur mouvement entier. En fait, le sens commun du scénario « travail à l’intérieur » est si manifestement absurde et voué à l’échec que l’on pourrait même soupçonner que cette affirmation a été encouragée par ceux qui cherchent à discréditer l’ensemble du mouvement pour la vérité sur le 11 septembre.

L’accent mis sur Cheney et Rumsfeld semble particulièrement mal orienté. Bien que je n’aie jamais rencontré ni eu aucune relation avec l’une ou l’autre de ces personnes, j’ai été très activement impliqué dans la politique de Washington dans les années 1990 et je peux dire avec une certaine assurance qu’avant le 11 septembre, aucun d’eux n’était considéré comme néocons. Au lieu de cela, ils étaient les exemples archétypiques de républicains traditionnels de type commercial modéré, remontant à leurs années au sommet de l’administration Ford au milieu des années 1970.

Les sceptiques de cette affirmation peuvent noter qu’ils ont signé la déclaration de 1997 publiée par le Projet pour le nouveau siècle américain (PNAC), un manifeste de politique étrangère néoconservateur de premier plan organisé par Bill Kristol, mais je considérerais cela comme un faux-fuyant. Dans les cercles DC, les individus recrutent toujours leurs amis pour signer diverses déclarations, qui peuvent ou non indiquer quoi que ce soit, et je me souviens que Kristol essayait de me faire signer la déclaration PNAC également. Étant donné que mes opinions personnelles sur cette question étaient absolument contraires à 100% à la position des néoconservateurs, que je considérais comme de la folie de la politique étrangère, j’ai détourné sa demande et l’ai très poliment refusé. Mais j’étais assez amical avec lui à l’époque, donc si j’avais été quelqu’un sans opinions bien arrêtées dans ce domaine, j’aurais probablement accepté.

Cela soulève un point plus important. En 2000, les néocons avaient acquis le contrôle presque total de tous les principaux médias conservateurs/républicains et les tendances en politique étrangère de presque tous les groupes de réflexion alignés de la même manière à Washington, purgeant avec succès la plupart de leurs opposants traditionnels. Ainsi, même si Cheney et Rumsfeld n’étaient pas eux-mêmes des néocons, ils nageaient dans une mer néocon, avec une très grande partie de toutes les informations qu’ils recevaient provenant de ces sources et avec leurs principaux collaborateurs tels que « Scooter » Libby, Paul Wolfowitz et Douglas Feith étant néocons. Rumsfeld était déjà un peu âgé tandis que Cheney avait subi plusieurs crises cardiaques depuis ses 37 ans.

En effet, toute la diabolisation de Cheney et Rumsfeld dans les cercles anti-guerre en Irak me semblait quelque peu suspecte. Je me suis toujours demandé si les médias libéraux fortement juifs avaient concentré leur colère sur ces deux individus afin de détourner la culpabilité des néocons juifs qui étaient les initiateurs évidents de cette politique désastreuse ; et il en va peut-être de même pour les Truthers du 11/9, qui craignaient probablement des accusations d’antisémitisme. À ce propos, un éminent chroniqueur israélien a été particulièrement franc sur la question en 2003, suggérant fortement que 25 intellectuels néoconservateurs, presque tous juifs, étaient principalement responsables de la guerre. Dans des circonstances normales, le président lui-même aurait sûrement été présenté comme le cerveau maléfique derrière le complot du 11 septembre, mais « W » était trop connu pour son ignorance pour que de telles accusations soient crédibles.

Il semble tout à fait plausible que Cheney, Rumsfeld et d’autres hauts dirigeants de Bush aient été manipulés pour prendre certaines mesures qui ont par inadvertance favorisé le complot du 11 septembre, tandis que quelques personnes nommées par Bush de niveau inférieur auraient pu être plus directement impliquées, peut-être même comme de purs conspirateurs. Mais je ne pense pas que ce soit le sens habituel de l’accusation de inside job, travail depuis l’intérieur du sérail.

Alors, où en sommes-nous maintenant ? Il semble très probable que les attentats du 11 septembre aient été l’œuvre d’une organisation bien plus puissante et professionnellement qualifiée qu’une bande hétéroclite de dix-neuf Arabes au hasard armés de cutters, mais aussi qu’il était très peu probable que les attentats aient été commis par le travail du gouvernement américain lui-même. Alors qui a réellement attaqué notre pays en ce jour fatidique il y a dix-sept ans, tuant des milliers de nos concitoyens ?

Les opérations de renseignement efficaces sont dissimulées dans une galerie de glaces, souvent extrêmement difficile à pénétrer pour les étrangers, et les attaques terroristes sous fausse bannière entrent certainement dans cette catégorie. Mais si nous appliquons une métaphore différente, la complexité de tels événements peut être considérée comme un nœud gordien, presque impossible à démêler, mais vulnérable au coup d’épée de poser la simple question « Qui en a bénéficié ? »

L’Amérique et la plupart des pays du monde n’ont certainement tiré aucun profit des attentats du 11 septembre 2001, et l’héritage désastreux de ce jour fatidique a transformé notre propre société et détruit de nombreux autres pays. Les guerres américaines sans fin bientôt déclenchées nous ont déjà coûté plusieurs milliers de milliards de dollars et ont mis notre nation sur la voie de la faillite tout en tuant ou en déplaçant plusieurs millions d’innocents Moyen-Orientaux. Plus récemment, le flot de réfugiés désespérés qui en a résulté a commencé à engloutir l’Europe, et la paix et la prospérité de cet ancien continent sont désormais gravement menacées.

Nos libertés civiles traditionnelles et nos protections constitutionnelles ont été considérablement érodées, notre société ayant fait de grands pas pour devenir un véritable État policier. Les citoyens américains acceptent désormais passivement des atteintes inimaginables à leurs libertés personnelles, toutes mises en place à l’origine sous le couvert de la prévention du terrorisme.

Je trouve difficile de penser à un pays dans le monde qui ait clairement gagné à la suite des attentats du 11 septembre et de la réaction militaire américaine, à une seule exception près.

En 2000 et la majeure partie de 2001, l’Amérique était un pays paisible et prospère, mais une certaine petite nation du Moyen-Orient s’était retrouvée dans une situation de plus en plus désespérée. Israël semblait alors lutter pour sa vie contre les vagues massives de terrorisme intérieur qui constituaient la deuxième Intifada palestinienne.

Ariel Sharon était largement soupçonné d’avoir délibérément provoqué ce soulèvement en septembre 2000 en marchant vers le mont du Temple soutenu par un millier de policiers armés, et la violence et la polarisation de la société israélienne qui en ont résulté l’avaient installé avec succès au poste de Premier ministre au début de 2001. Mais une fois en bureau, ses mesures brutales n’ont pas réussi à mettre fin à la vague d’attaques incessantes, qui ont de plus en plus pris la forme d’attentats-suicides contre des cibles civiles. Beaucoup pensaient que la violence pourrait bientôt déclencher un énorme exode de citoyens israéliens, produisant peut-être une spirale de la mort pour l’État juif. L’Irak, l’Iran, la Libye et d’autres grandes puissances musulmanes soutenaient les Palestiniens avec de l’argent, de la rhétorique et parfois des armes, et la société israélienne semblait sur le point de s’effondrer.

Sharon était un leader notoirement sanglant et téméraire, avec une longue histoire de pari stratégique d’une audace étonnante, pariant parfois tout sur un seul coup de dés. Il avait passé des décennies à convoiter le poste de Premier ministre, mais l’ayant finalement obtenu, il était maintenant dos au mur, sans aucune source évidente de sauvetage en vue.

Les attentats du 11 septembre ont tout changé. Soudain, la seule superpuissance mondiale s’est pleinement mobilisée contre les mouvements terroristes arabes et musulmans, en particulier ceux liés au Moyen-Orient. Les proches alliés politiques néoconservateurs de Sharon en Amérique ont utilisé la crise inattendue comme une opportunité pour prendre le contrôle de la politique étrangère américaine et de l’appareil de sécurité nationale, un membre du personnel de la NSA rapportant plus tard que les généraux israéliens parcouraient librement les couloirs du Pentagone sans aucun contrôle de sécurité. Pendant ce temps, l’excuse de la prévention du terrorisme intérieur a été utilisée pour mettre en œuvre des contrôles de police américains nouvellement centralisés qui ont rapidement été utilisés pour harceler ou même fermer diverses organisations politiques antisionistes. L’un des agents israéliens du Mossad arrêté par la police à New York alors que lui et ses camarades célébraient les attentats du 11 septembre et produisaient un film souvenir des tours en flammes du World Trade Center a déclaré aux officiers que « Nous sommes des Israéliens… Vos problèmes sont nos problèmes. Et c’est ainsi qu’ils le sont immédiatement devenus ».

Le général Wesley Clark a rapporté que peu de temps après les attentats du 11 septembre, il a été informé qu’un plan militaire secret avait vu le jour en vertu duquel l’Amérique attaquerait et détruirait sept grands pays musulmans au cours des prochaines années., y compris l’Irak, l’Iran, la Syrie et la Libye, qui étaient par coïncidence tous les adversaires régionaux les plus puissants d’Israël et les principaux partisans des Palestiniens. Alors que l’Amérique commençait à dépenser d’énormes océans de sang et de trésors pour attaquer tous les ennemis d’Israël après le 11 septembre, Israël lui-même n’avait plus besoin de le faire. En partie en conséquence, presque aucune autre nation dans le monde n’a amélioré sa situation stratégique et économique au cours des dix-sept dernières années, alors même qu’une grande partie de la population américaine s’est complètement appauvrie au cours de la même période et que notre dette nationale a augmenté à des niveaux insurmontables. Un parasite peut souvent grossir alors même que son hôte souffre et décline.

J’ai souligné que pendant de nombreuses années après les attentats du 11 septembre, j’ai prêté peu d’attention aux détails et n’avais qu’une vague idée qu’il existait même un mouvement organisé pour la vérité sur le 11 septembre. Mais si quelqu’un m’avait jamais convaincu que les attaques terroristes avaient été des opérations sous fausse bannière et que quelqu’un d’autre qu’Oussama en avait été responsable, ma supposition immédiate aurait été Israël et son Mossad.

Certes, aucune autre nation au monde ne peut égaler de loin le bilan d’Israël en matière d’assassinats de haut niveau remarquablement audacieux et d’attaques sous faux drapeaux, terroristes ou autres, contre d’autres pays, y compris l’Amérique et son armée. De plus, l’énorme domination des éléments juifs et pro-israéliens dans les médias de l’establishment américain et de plus en plus dans de nombreux autres grands pays occidentaux a longtemps fait en sorte que même lorsque les preuves solides de telles attaques ont été découvertes, très peu d’Américains ordinaires entendraient jamais ces faits.

Une fois que nous acceptons que les attentats du 11 septembre étaient probablement une opération sous fausse bannière, un indice central pour les auteurs probables a été leur extraordinaire succès en s’assurant qu’une telle richesse de preuves extrêmement suspectes a été totalement ignorée par pratiquement tous les médias américains, qu’ils soient libéraux ou conservateurs, de gauche ou de droite.

Dans le cas particulier qui nous occupe, le nombre considérable de néocons zélés pro-israéliens situés juste sous la surface publique de l’administration Bush en 2001 aurait pu grandement faciliter à la fois l’organisation réussie des attentats et leur dissimulation et dissimulation efficaces, avec Libby, Wolfowitz, Feith et Richard Perle étant simplement les noms les plus évidents. Est-ce que ces personnes connaissaient des conspirateurs ou avaient-ils simplement des liens personnels susceptibles de faire avancer le complot n’est pas du tout clair.

La plupart de ces informations doivent sûrement être apparentes depuis longtemps aux observateurs avertis, et je soupçonne fortement que de nombreuses personnes qui avaient prêté beaucoup plus d’attention que moi aux détails des attentats du 11 septembre ont pu rapidement tirer une conclusion provisoire dans le même sens. Mais pour des raisons sociales et politiques évidentes, il y a une grande réticence à pointer publiquement un doigt accusateur envers Israël sur une question d’une telle ampleur. Ainsi, à l’exception de quelques militants marginaux ici et là, ces sombres soupçons sont restés privés.

Pendant ce temps, les dirigeants du mouvement pour la vérité sur le 11 septembre craignaient probablement d’être détruits par les accusations médiatiques d’antisémitisme dérangé s’ils avaient jamais exprimé ne serait-ce qu’un soupçon de telles idées. Cette stratégie politique était peut-être nécessaire, mais en omettant de nommer un coupable plausible, ils ont créé un vide qui a rapidement été comblé par des « idiots utiles » qui ont crié « inside job ! » tout en pointant un doigt accusateur vers Cheney et Rumsfeld, et ont ainsi tant fait pour discréditer l’ensemble du mouvement pour la vérité sur le 11/9.

Cette malheureuse conspiration du silence a finalement pris fin en 2009 lorsque le Dr Alan Sabrosky, ancien directeur des études à l’US Army War College, s’est manifesté et a déclaré publiquement que le Mossad israélien était très probablement responsable des attentats du 11 septembre, écrivant une série de chroniques sur le sujet, et présentant à l’occasion son point de vue dans un certain nombre d’entretiens avec les médias, ainsi que des analyses supplémentaires.

De toute évidence, de telles charges explosives n’ont jamais atteint les pages de mon Times du matin, mais elles ont reçu une couverture considérable, bien que transitoire, dans certaines parties des médias alternatifs, et je me souviens avoir vu les liens mis en évidence sur Antiwar.com et largement discutés ailleurs. Je n’avais jamais entendu parler de Sabrosky auparavant, j’ai donc consulté mon système d’archivage et j’ai immédiatement découvert qu’il avait un bilan parfaitement respectable de publications sur les affaires militaires dans les grands périodiques de politique étrangère et qu’il avait également occupé une série de postes universitaires dans des institutions prestigieuses. En lisant un ou deux de ses articles sur le 11 septembre, j’ai eu l’impression qu’il plaidait en faveur d’une implication du Mossad de manière assez convaincante, certaines de ses informations m’étant déjà connues, mais la plupart ne l’étaient pas.

Étant donné que j’étais très occupé par mon travail sur les logiciels et que je n’avais jamais passé de temps à enquêter sur le 11 septembre ou à lire aucun des livres sur le sujet, ma croyance en ses affirmations à l’époque était évidemment assez hésitante. Mais maintenant que j’ai enfin approfondi le sujet et fait beaucoup de lecture, je pense qu’il semble tout à fait probable que son analyse de 2009 était tout à fait correcte.

Je recommanderais particulièrement sa longue interview de 2011 à la télévision iranienne Press TV, que j’ai regardée pour la première fois il y a quelques jours à peine. Il est apparu comme très crédible et franc dans ses affirmations :

Il a également fourni une conclusion pugnace dans une interview radio beaucoup plus longue de 2010 :

Sabrosky a concentré une grande partie de son attention sur un segment particulier d’un film documentaire néerlandais sur les attentats du 11 septembre produit plusieurs années plus tôt. Dans cette interview fascinante, un expert professionnel en démolition nommé Danny Jowenko, qui ignorait en grande partie les attentats du 11 septembre, a immédiatement identifié l’effondrement filmé du bâtiment 7 du WTC comme une démolition contrôlée, et le clip remarquable a été diffusé dans le monde entier sur Press TV et largement discuté. à travers Internet.

Et par une très étrange coïncidence, trois jours seulement après que l’interview vidéo diffusée par Jowenko ait reçu une telle attention, il a eu le malheur de mourir dans une collision frontale avec un arbre en Hollande. Je soupçonne que la communauté des experts professionnels en démolition est petite, et les collègues survivants de l’industrie de Jowenko ont peut-être rapidement conclu que de graves malheurs pourraient frapper ceux qui ont rendu des avis d’experts controversés sur l’effondrement des trois tours du World Trade Center.

Pendant ce temps, l’ADL avait rapidement déployé un effort énorme et largement réussi pour faire interdire Press TV en Occident pour avoir promu des « théories du complot antisémites », persuadant même YouTube d’éliminer entièrement les énormes archives vidéo de ces émissions passées, notamment la longue interview de Sabrosky. .

Plus récemment, Sabrosky avait fait une présentation d’une heure lors de la conférence vidéo Deep Truth de juin, au cours de laquelle il avait exprimé un pessimisme considérable quant à la situation politique de l’Amérique et a suggéré que le contrôle sioniste sur notre politique et nos médias s’était encore renforcé au cours de la dernière décennie.

Sa discussion fut bientôt rediffusée par Guns & Butter, une émission de radio progressiste de premier plan, qui en conséquence fut bientôt purgée de sa station d’accueil après dix-sept ans de grande popularité nationale et de fort soutien des auditeurs.

En fin Alan Hart, journaliste à la radio britannique très distingué et correspondant à l’étranger, a également rompu son silence en 2010 et de même souligné que les Israéliens étaient les coupables probables derrière les attaques du 9/11. Les personnes intéressées voudront peut-être écouter son entretien prolongé.

Le journaliste Christopher Bollyn a été l’un des premiers auteurs à explorer les liens possibles entre Israël et les attentats du 11 septembre, et les détails contenus dans sa longue série d’articles de journaux sont souvent cités par d’autres chercheurs. En 2012, il a rassemblé ce matériel et l’a publié sous la forme d’un livre intitulé Solving 9-11, mettant ainsi ses informations sur le rôle possible du Mossad israélien à la disposition d’un public beaucoup plus large, une version étant disponible en ligne.. Malheureusement, son volume imprimé souffre gravement du manque typique de ressources disponibles pour les écrivains en marge de la politique, avec une mauvaise organisation et une répétition fréquente des mêmes points en raison de ses sources dans un ensemble d’articles individuels, ce qui peut diminuer sa crédibilité auprès de certains lecteurs. Donc, ceux qui l’achètent doivent être prévenus de ces graves faiblesses stylistiques.

L’écrivain français Laurent Guyénot a probablement fourni plus récemment un bien meilleur recueil des preuves très complètes indiquant la main israélienne derrière les attentats du 11 septembre, à la fois dans son livre de 2017 « JFK-9/11 : 50 Years of the Deep State » et aussi son article de 8 500 mots « Le 11 septembre était un travail israélien » , publié en même temps que celui-ci et fournissant une richesse de détails bien plus grande que celle contenue ici. Bien que je n’approuve pas nécessairement toutes ses affirmations et arguments, son analyse globale semble tout à fait cohérente avec la mienne.

Ces auteurs ont fourni beaucoup de matériel à l’appui de l’hypothèse du Mossad israélien, mais je voudrais attirer l’attention sur un seul point important. Nous nous attendrions normalement à ce que les attaques terroristes entraînant la destruction complète de trois gigantesques immeubles de bureaux à New York et un assaut aérien sur le Pentagone soient une opération d’une taille et d’une ampleur énormes, impliquant une infrastructure organisationnelle et une main-d’œuvre très considérables. Au lendemain des attaques, le gouvernement américain a déployé de grands efforts pour localiser et arrêter les conspirateurs islamiques survivants, mais a à peine réussi à en trouver un seul. Apparemment, ils étaient tous morts dans les attaques elles-mêmes ou avaient simplement disparu dans les airs.

Mais sans faire beaucoup d’efforts, le gouvernement américain a rapidement rassemblé et arrêté quelque 200 agents israéliens du Mossad, dont beaucoup étaient basés exactement dans les mêmes emplacements géographiques que les prétendus 19 pirates de l’air arabes. De plus, la police de New York a arrêté certains de ces agents alors qu’ils célébraient publiquement les attentats du 11 septembre, et d’autres ont été surpris en train de conduire des camionnettes dans la région de New York contenant des explosifs ou leurs traces résiduelles. La plupart de ces agents du Mossad ont refusé de répondre à toutes les questions, et beaucoup de ceux qui ont échoué aux tests polygraphiques, mais sous une pression politique massive, tous ont finalement été libérés et expulsés vers Israël.

Il y a une autre friandise fascinante que j’ai très rarement vue mentionnée. Un mois à peine après les attentats du 11 septembre, deux Israéliens ont été surpris en train d’introduire des armes et des explosifs dans le bâtiment du Parlement mexicain, une histoire qui a naturellement fait plusieurs gros titres dans les principaux journaux mexicains de l’époque, mais qui a été accueillie par un silence total dans la presse américaine. Finalement, sous une pression politique massive, toutes les charges ont été abandonnées et les agents israéliens ont été expulsés chez eux. Cet incident remarquable n’a été signalé que sur un petit site Web activiste hispanique et discuté dans quelques autres endroits. Il y a quelques années, j’ai trouvé facilement les premières pages numérisées des journaux mexicains rapportant ces événements dramatiques sur Internet, mais je ne peux plus les localiser facilement. Les détails sont évidemment quelque peu fragmentaires et peut-être brouillés, mais certainement assez intrigants.

On pourrait spéculer que si de supposés terroristes islamiques avaient poursuivi leurs attaques du 11 septembre en attaquant et en détruisant le bâtiment du parlement mexicain un mois plus tard, le soutien latino-américain aux invasions militaires américaines au Moyen-Orient aurait été considérablement amplifié. De plus, toute scène de destruction aussi massive dans la capitale mexicaine par des terroristes arabes aurait sûrement été diffusée en continu sur Univision, le principal réseau hispanophone des États-Unis, solidifiant pleinement le soutien hispanique aux efforts militaires du président Bush.

Bien que mes soupçons croissants sur les attentats du 11 septembre remontent à une décennie ou plus, mon enquête sérieuse sur le sujet est assez récente, je suis donc certainement un nouveau venu dans le domaine. Mais parfois, un étranger peut remarquer des choses qui peuvent avoir échappé à l’attention de ceux qui ont passé tant d’années profondément immergés dans un sujet donné.

