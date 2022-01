L’acteur américain Sean Penn regrette que les hommes se soient “féminisés”

Sean Penn semble regretter le bon vieux temps. Dans une interview accordée au média britannique The Independent, l’acteur de 61 ans a estimé que les hommes se « féminisent » de plus en plus. Interrogé par un journaliste, alors qu’il fait la promotion de son dernier film Flag Day, Sean Penn a déclaré assumer sa masculinité.

“Je fais partie des gens qui pensent que dans la culture américaine, les hommes sont devenus incroyablement féminisés. Je ne pense pas qu’être une brute ou se montrer insensible ou irrespectueux envers les femmes ait quoi que ce soit à voir avec la masculinité, et que ça ait jamais été le cas. Mais je ne crois pas que pour être juste envers les femmes, il faille que nous en devenions nous-même.”

Invité à préciser sa pensée, l’acteur oscarisé pour son rôle dans Milk, dans lequel il prêtait ses traits au militant LGBT Harvey Milk, a renchéri: “Je trouve que les hommes, selon moi, se féminisent pas mal. J’ai des femmes très fortes dans ma vie qui ne perçoivent pas la masculinité comme un signe d’oppression envers elles. Je pense que ce sont les gènes de la lâcheté (qui entrent en jeu) quand quelqu’un abandonne ses jeans pour mettre une jupe.”