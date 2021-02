L’administration Biden va laisser la possibilité de choisir une mention de genre “X” sur les documents officiels

Après des années de lobbying et de poursuites judiciaires, les personnes non binaires et intersexuées pourraient enfin obtenir des passeports qui reflètent leur identité : Selon l’ACLU, les défenseurs des LGBTQ sont en pourparlers avec l’administration Biden au sujet d’une action de l’exécutif visant à ajouter des marqueurs de genre “X” sur tous les documents fédéraux, y compris les passeports et les cartes de sécurité sociale.

La Maison Blanche a refusé d’offrir un calendrier pour le déploiement ou de commenter la façon dont la politique pourrait être mise en œuvre.

Mais Matt Hill, un porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré que le Président Joe Biden restait déterminé à délivrer des cartes d’identité non binaires, une promesse qu’il avait faite pendant sa campagne.

[…]

USAToday