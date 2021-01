L’affaire GameStop: comment Reddit et Discord sont devenus des outils pour renverser Wall Street

En se coordonnant en ligne pour acheter des titres en difficulté, de petits investisseurs sur la plateforme discord et le subreddit « wallstreetbets » sont parvenus à faire monter les cours.

L’action de GameStop (détentrice de plusieurs chaînes de magasins de jeux vidéo dans le monde, dont Micromania) a vu son cours exploser sur la bourse de New York.

En déclin depuis plusieurs années, l’entreprise s’est retrouvée au cœur d’une bataille improbable lancée sur Reddit.

Gamestop est alors devenue une proie de choix pour certains hedge funds, qui ont décidé de miser sur une rechute du cours de l’action, la société ne pouvant selon eux se relever et étant devenue survalorisée. C’est ce qu’on appelle de la vente à découvert.

Ces hedge funds ont donc emprunté des titres pour les vendre (donc sans encore les détenir réellement), espérant que le cours redescendrait pour leur permettre d’acheter moins cher au moment de restituer les titres à leurs propriétaires. Ils empochent ainsi le différentiel, leur plus-value étant en quelque sorte la moins-value des actionnaires. Gamestop a notamment attiré la convoitise de Melvin Capital, un fonds spéculatif adepte de la vente à découvert.

Reddit et Discord à la rescousse

Les membres du forum r/wallstreetbets ont renversé la tendance en investissant massivement dans l’entreprise « GameStop », permettant à son cours de monter en bourse, jusqu’à 158 dollars l’action. Devant cette situation inattendue, les short sellers se sont vus contraints de racheter leurs actions à la hâte afin de les rendre le plus rapidement possible à leurs propriétaires, et limiter les pertes. Un effet rebond qui a fait perdre beaucoup d’argent à de grands fonds d’investissement, et qui a mené à une nouvelle hausse du cours de l’action GameStop, explique le site MarketWatch.

Pour les près de 5 millions de membres du forum Reddit ayant potentiellement investi dans cette affaire, l’idée de départ était de mettre en difficulté les grands magnats de la finance. Non seulement la mission est une réussite totale, probablement plus qu’ils ne l’avaient espéré, mais en plus cet investissement devrait leur rapporter gros.

Voici une vidéo qui explique plutôt bien ce qui s’est passé :