Jean Lassalle, l’homme politique français connu pour son franc-parler, a récemment accordé une interview à Jordan sur la chaîne C8 (voir vidéo ci-dessous). Au cours de l’entretien, il a révélé avoir eu un problème cardiaque il y a un peu plus d’un an, qu’il attribue au vaccin Johnson & Johnson et fait d’autres révélations qui risquent de faire parler.

Lorsque Jordan demande s’il est sûr que son problème cardiaque est dû au vaccin, Jean Lassalle répond sans hésitation : « Oui, puisque bon, déjà je l’ai eu dans la semaine qui a suivi. Je me suis senti complètement changé. Et puis après, on a découvert que j’avais un problème. Mais il n’y avait aucun problème au cœur avant. Il n’y avait aucune valve qui ne marchait pas. Le circuit électromagnétique, — on va le dire comme ça — qui relie les deux oreillettes au ventricule ne fonctionnait pas. »

Jordan est visiblement choqué par cette révélation et demande à Jean Lassalle s’il regrette d’avoir fait ce vaccin. Ce à quoi l’homme politique répond tout en pointant du doigt le président de la république, Emmanuel Macron : « Déjà, quand je l’avais fait, j’avais averti parce que tout le monde montait sa blanche chemise. Le président Macron, qui n’a jamais été vacciné non plus… »

Jordan interrompt alors Jean Lassalle et demande des précisions sur cette affirmation. « Vous dites que le président Macron n’a jamais été vacciné. Ça, c’est une vérité ? » s’étonne-t-il. « Mais bien sûr », répond Jean Lassalle. Il ajoute que de nombreux chefs d’État ont leur propre état-major autour d’eux « Beaucoup de chefs d’État ont leur propre état major autour. Et ce vaccin n’était absolument pas sûr parce qu’il n’avait pas passé les délais qui sont demandés par diverses organisations pour être testés et pour être absolument certain qu’il n’y avait aucun problème. »