L’ancien PDG de Greenpeace avoue que le changement climatique sert à effrayer les gens et les contrôler.

Moi qui ai consacré une partie de ma vie au « changement climatique », j’ai fini par comprendre que cette thématique était également une manipulation des élites mondialistes pour parvenir à leur Agenda de dictature mondiale transhumaniste. (Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problème écologique, mais ce n’est en fait pas le sujet puisque leur intention n’est pas d’y remédier)

Je ne suis donc pas surpris que les mêmes qui veulent :

• soigner l’ensemble de la population à coup d’injection,

• combattre toutes les « dictatures » du monde en renversant les régimes,

• éteindre la désinformation en censurant tous les discours alternatifs,

• sauver la démocratie en achetant les médias et les élections ;

veulent également sauver la planète en imposant des restrictions climatiques.

La prochaine étape sera peut-être de sauver l’univers en envoyant des bombes atomiques sur les autres méchantes planètes. On me dit dans l’oreillette que la NASA enverrait déjà des missiles sur des méchants astéroïdes qui viendraient nous détruire !

Ne vous faites plus avoir, tous ceux qui veulent systématiquement vous sauver des virus, des vies russes, du climat, de la faim, du voile, du fascisme, de la dictature, etc. ne font que vous mentir, vous spolier, vous effrayer, et vous tromper en vous faisant croire à un ennemi extérieur qu’il faudrait combattre.

Alors que le seul ennemi, c’est eux !

source : Climateam